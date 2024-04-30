Ryan Gosling: Δεν θα σκηνοθετήσει ταινία όσο τα παιδιά του είναι μικρά

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ ομολόγησε ότι κάνει επιλογές καριέρας έχοντας στο μυαλό του την οικογένειά του, παραδεχόμενος ότι δεν θα σκηνοθετήσει άλλη ταινία όσο τα παιδιά του είναι «τόσο μικρά».

O σταρ του Χόλιγουντ γύρισε το θρίλερ φαντασίας «Lost River» το 2014, αλλά έκτοτε δεν έχει σκηνοθετήσει.

Εξηγώντας το γιατί, ο Γκόσλινγκ είπε στους Sunday Times ότι το να είναι γονιός των δύο παιδιών που απέκτησε με τη σύζυγο του, ηθοποιό Έβα Μέντες, της Εσμεράλντα εννέα ετών, και της Αμάντα επτά, αποτελεί προτεραιότητα.

«Η σκηνοθεσία απαιτεί πολύ χρόνο. Και, αυτή τη στιγμή, τα παιδιά μου είναι τόσο μικρά - χρειάζεται πραγματικά να είμαστε 24 ώρες στο σπίτι αυτή τη στιγμή» είπε.

«Προς το παρόν οι επιλογές μου αφορούν περισσότερο αυτό που είναι υπέροχο για την οικογένειά μου και όχι την εμπειρία μου από τη δημιουργία ταινίας» πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός είπε επίσης δεν μπορεί να δεσμευτεί σε αγχωτικά προγράμματα γυρισμάτων. Ο Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνίστησσε πρόσφατα στις ταινίες «Barbie» και «The Fall Guy».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

