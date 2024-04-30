Η διοίκηση του Κολούμπια «μοιράζει» αποβολές σε φοιτητές που δεν σταματούν τις φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις

Το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, απ' όπου ξεκίνησε το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα που επεκτάθηκε και σε άλλες πανεπιστημιουπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, άρχισε να τιμωρεί φοιτητές που αρνούνται να εγκαταλείψουν, «παρά μόνο δια της βίας», ένα καταυλισμό διαμαρτυρίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και δέκα ημέρες.

Το νέο κύμα της κινητοποίησης των φοιτητών και άλλων ανθρώπων κατά του πολέμου, που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έχει επεκταθεί σε αριθμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, από την Καλιφόρνια (δυτικά) μέχρι τη Νέα Αγγλία (βορειοανατολικά) περνώντας από τις κεντρικές και τις νότιες πολιτείες της χώρας.

«Αρχίσαμε να αποβάλλουμε (διοικητικά) φοιτητές, στο πλαίσιο αυτού του νέου σταδίου ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της πανεπιστημιούπολής μας», ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, στους δημοσιογράφους ο αρμόδιος για την επικοινωνία αντιπρόεδρος του Κολούμπια Μπεν Τσανγκ.

Έπειτα από ένα σχετικά ήρεμο σαββατοκύριακο στην πανεπιστημιούπολη, όπου έχει δημιουργηθεί ένα «χωριό» από σκηνές, η πρόεδρος του Κολούμπια Μινούς Σαφίκ ανακοίνωσε ένα τελεσίγραφο που εκπνέει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας). Κάλεσε τα 200 πρόσωπα που βρίσκονται στον καταυλισμό να φύγουν, αφού απέτυχαν διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πέντε ημέρες για να βρεθεί μια φιλική λύση.

Αυτοί οι φοιτητές και άλλοι φιλοπαλαιστίνιοι, που απαιτούν από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Κολούμπια να κόψει τις γέφυρες με μαικήνες ή με επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ισραήλ, είχαν απευθύνει τότε έκκληση «να προστατευθεί ο καταυλισμός».

«Δε θα φύγουμε, παρά μόνο δια της βίας», φώναξε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Σουέντα Πόλατ, μια φοιτήτρια που έχει ηγετική θέση στο κίνημα και καταγγέλλει «μια τακτική εκφοβισμού που δε σημαίνει τίποτα μπροστά στο θάνατο περισσότερων από 34.000 Παλαιστινίων».

Δεκάδες νέοι έκαναν πορεία στην πανεπιστημιούπολη, με το πρόσωπο κρυμμένο κάτω από υγειονομικές μάσκες, χειροκροτώντας και φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η οποία μέτρησε περίπου πενήντα ανθρώπους να παραμένουν στο μικρό καταυλισμό σε χαλαρή ατμόσφαιρα και χωρίς αστυνομική παρουσία.

Το Κολούμπια είχε διαβεβαιώσει την Παρασκευή ότι δεν θα καλέσει την αστυνομία της Νέας Υόρκης για να απομακρύνει τις σκηνές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

