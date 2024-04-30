Λογαριασμός
Λούκα Βιλντόζα: Επιστροφή στον… τόπο του εγκλήματος

Ο Αργεντίνος γκαρντ θα παίξει και πάλι στη «Χάλα Πιονίρ» εκεί όπου πέρυσι έκανε τρομερά πράγματα με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Game 3 των playoffs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να «τελειώσουν» τη δουλειά στο Βελιγράδι με δύο νίκες ή έστω να μεταφέρουν τη σειρά σε πέμπτο ματς στο ΟΑΚΑ. Η Μακάμπι κατάφερε να «σπάσει» την έδρα του Τριφυλλιού στην πρώτη αναμέτρηση όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απάντησε με πρωταγωνιστές τους Σλούκα και Παπαπέτρου.

