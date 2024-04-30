Λούκα Βιλντόζα: Επιστροφή στον… τόπο του εγκλήματος

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Game 3 των playoffs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να «τελειώσουν» τη δουλειά στο Βελιγράδι με δύο νίκες ή έστω να μεταφέρουν τη σειρά σε πέμπτο ματς στο ΟΑΚΑ. Η Μακάμπι κατάφερε να «σπάσει» την έδρα του Τριφυλλιού στην πρώτη αναμέτρηση όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απάντησε με πρωταγωνιστές τους Σλούκα και Παπαπέτρου.

Περισσότερα στο Paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.