Πύργος: 62χρονος πέθανε ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, την ώρα που οδηγούσε το ποδήλατο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος

Νεκρός ποδηλάτης στον Πύργο

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, δίπλα στο ποδήλατό του, στον κεντρικό δρόμο του Λαμπετίου, ένας άνδρας 62χρονος ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός του προήλθε από παθολογικά αίτια, την ώρα που οδηγούσε το ποδήλατο, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι τον γνώριζαν αναφέρουν ότι χρησιμοποιούσε συχνά το ποδήλατο για τις μετακινήσεις του.

Το συμβάν ερευνάται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πύργου.

