Περισσότεροι από 200.000 Έλληνες από ολόκληρη την υφήλιο επέλεξαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, μέσω επιστολικής ψήφου, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Δευτέρας με τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων να διαμορφώνεται στις 202.556, καθώς σε διάστημα 70 ημερών από την έναρξη λειτουργίας της, η πλατφόρμα κατέγραψε 153.322 αιτήσεις εγγραφής από κατοίκους της επικράτειας και 49.234 από Έλληνες του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελλήνων του εξωτερικού κατέγραψε αύξηση σε ποσοστό 280% σε σχέση με τους 17.365 απόδημους που ψήφισαν στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Συνολικά, οι εκλογείς που θα ψηφίσουν επιστολικά στις Ευρωεκλογές προέρχονται από 128 διαφορετικές χώρες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως αναμενόταν, είναι Έλληνες που διαμένουν σε χώρες της Ευρώπης, ενώ έχουν καταγραφεί εγγεγραμμένοι από 93 διαφορετικές χώρες στις οποίες δεν είχε συσταθεί εκλογικό τμήμα στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, όπως Παπούα Νέα Γουινέα, Καζακστάν, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Τζιμπουτί, Ουγκάντα, Κονγκό, Καμπότζη, Ονδούρα, Γουατεμάλα, Βιετνάμ.

Οι χώρες που κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών ήταν η Γερμανία με 9.578 εγγεγραμμένους, το Ηνωμένο Βασίλειο με 9.090, οι ΗΠΑ με 3.857, το Βέλγιο με 3.491, η Ολλανδία με 3.119 και η Κύπρος με 2.808.

Ο θεσμός της επιστολικής ψήφου νομοθετήθηκε στις 24 Ιανουαρίου δίνοντας, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες εκλογείς, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, να συμμετάσχουν στις προσεχείς ευρωεκλογές, ικανοποιώντας παράλληλα ένα πάγιο αίτημα της Διασποράς.

Η σχετική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στις 19 Φεβρουαρίου και δύο μήνες αργότερα, στις 19 Απριλίου, ο αριθμός των εγγεγραμμένων είχε ξεπεράσει τους 100.000 ενώ χθες, καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές, οι εγγεγραμμένοι ξεπέρασαν τους 200.000. Σε 10 μόλις ημέρες σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του ρυθμού των εγγραφών η οποία ξεπέρασε το 100%.

Παράλληλα, από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είχαν προβλεφθεί πρόσθετοι πληροφοριακοί πόροι προκειμένου η πλατφόρμα να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επιτυχώς στη μεγάλη πίεση που δέχτηκε λόγω της ταυτόχρονης υποβολής αιτήσεων.

Εντός του Μαΐου οι εκλογείς θα παραλάβουν τους φακέλους της επιστολικής ψήφου - με το κόστος να βαρύνει αποκλειστικά το Ελληνικό Δημόσιο - οι οποίοι θα πρέπει να επιστραφούν συμπληρωμένοι στην προσυμπληρωμένη διεύθυνση και να φτάσουν στα κέντρα διαλογής έως τις 17.00 της 8ης Ιουνίου, παραμονή των Ευρωεκλογών.

Ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε ενημερωτική εκστρατεία σε 18 διαφορετικές πόλεις σε Ευρώπη, Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α και Καναδά, προκειμένου να ενημερώσει τους Έλληνες που κατοικούν εκεί για την επιστολική ψήφο, ενώ σε πόλεις της Αυστραλίας και της Γερμανίας μετέφερε το μήνυμα ο αναπληρωτής υπουργός Θοδωρής Λιβάνιος.

«Στο υπουργείο Εσωτερικών είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι από την ανταπόκριση των Ελλήνων στην επιστολική ψήφο. Πρόκειται για μία βαθιά δημοκρατική διαδικασία, η οποία δίνει την δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, από όπου και αν βρίσκονται, δίχως να δαπανήσουν χρόνο ή χρήματα, να ασκήσουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ψήφου. Η επιστολική ψήφος είναι μία «γέφυρα» που μειώνει τη φυσική απόσταση, αίρει τα πρακτικά εμπόδια και διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των Ελλήνων πολιτών, εντός και εκτός Ελλάδος, στην εκλογική διαδικασία», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κυρία Κεραμέως.

«Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στη χώρα μας αποτελεί μία ιστορική τομή, η οποία διευκολύνει τους εκλογείς εντός και εκτός Ελλάδας να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με ευκολία και ασφάλεια. Πάνω από 200.000 εκλογείς υπέβαλαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου. Η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές δυναμώνει τη δημοκρατία και ενισχύει τη φωνή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων» δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Λιβάνιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

