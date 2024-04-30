Νικολογιάννης: «Βαρύ το κλίμα και δύσκολη η κατάσταση - Εκτιμώ ότι θα πάμε σε χρονιά με αλλαγές»

Για όλα όσα κόστισαν στον Παναθηναϊκό και δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, το βαρύ κλίμα και την επόμενη ημέρα μίλησε ο Τάσος Νικολογιάννης στον bwinΣΠΟΡ FM.

Αρχικά, ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» είπε: «Ο μεγάλος χαμένος της σεζόν θα είναι αν δεν πάρει το Κύπελλο και μείνει εκτός Ευρώπης. Θα είναι καταστροφική σεζόν. Δεδομένα είναι αποτυχημένη. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, έχουν αναλυθεί οι λόγοι. Υπάρχει ευθύνη στη διοίκηση, που πήρε τις αποφάσεις και στον προπονητή και τους παίκτες. Σε μια χρονιά, που φαινόταν ότι τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, καταλήγουν χειρότερα. Αυτήν τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη, γιατί η ομάδα παρουσίασε μια πάρα πολύ κακή εικόνα με ΑΕΚ και Άρη.

Για τα ρίσκα του Τερίμ: «Όταν ήρθε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό είχαμε πει ότι το βιογραφικό του δεν αμφισβητείται, αλλά τα χρόνια πέρασαν. Χρησιμοποιεί μεθόδους, που είναι κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική κάποιες φορές. Το είδαμε και χθες με ένα σύστημα που έμοιαζε με 1-2-7. Όταν παίρνεις τόσα ρίσκα, δεν υπάρχει περίπτωση στο τέλος να είσαι κερδισμένος. Να το κάνεις μια δυο φορές είναι σωστό και χρειάζεται. Συνέχεια δεν γίνεται».

Για το κλίμα: «Το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Η προσπάθεια που θα γίνει είναι ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία παιχνίδια να γίνει αυτό που πρέπει και να πάρει το Κύπελλο. Μετά θα ληφθούν αποφάσεις για τη νέα σεζόν. Θα πάμε σε μια χρονιά, που θα υπάρχουν αλλαγές. Έτσι καταλαβαίνω. Μια εκτίμηση κάνω: Με αυτά που βλέπω και με την εικόνα που δείχνει η ομάδα δεν πιστεύω ότι ο Τερίμ θα παραμείνει το καλοκαίρι στην ομάδα. Η εικόνα της ομάδας είναι αυτή που μετράει. Αν ήταν διαφορετική ακόμα και αν χανόταν το πρωτάθλημα θα κάναμε άλλη κουβέντα».

Για το «επεισόδιο» με τον Ιωαννίδη: «Τον έχω ζήσει 36 χρόνια τον Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει εγκλήματα στο παρελθόν με συμπεριφορά κάποιων απέναντι σε παίκτες. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνεται κριτική. Όλοι έχουν ευθύνη. Αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει ότι δεν τιμάει τη φανέλα και να τον βρίζει, ξεπερνάει τα όρια. Δεν πάει έτσι. Έχει δώσει και την ψυχή του στην ομάδα, παίζει κόντρα στην υγεία του, έχει περάσει δύσκολη περίοδο με όλα όσα συνέβησαν και αντί να τον στηρίξεις τη δύσκολη στιγμή, του λες ότι δεν πονάει τη φανέλα. Το χειρότερο απ' όλα θα είναι να απαξιωθεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν πολλοί που πήραν το μέρος του Ιωαννίδη και αυτό είναι το πιο υγιές».

Επίσης, αναφέρθηκε στην τριάδα Ιωαννίδη, Μπακασέτα, Μπερνάρ που οδηγούσε τον Παναθηναϊκό, τον τραυματισμό του Βραζιλιάνου που κόστισε, αλλά και το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης έπαιξε με ενέσεις κόντρα στον Άρη.

