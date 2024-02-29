Ο τρόπος δράσης των βομβιστών της οργάνωσης «Σύμπραξη Εκδίκησης» που είχε στρατολογήσει ο 36χρονος έγκλειστος των φυλακών Δομοκού φαίνεται σε δεκάδες συνομιλίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που έγινε στις 19 Ιανουαρίου, έξι ημέρες πριν την βομβιστική επίθεση στην τράπεζα στα Πετράλωνα, όταν κάποιος από τους βομβιστές προσπαθεί να στρατολογήσει ακόμα ένα άτομο.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Βομβιστής: Θα μας πει ο μάστορας (36χρονος έγκλειστος) ότι θα τα πούμε εκεί που είναι να γίνει η… δουλειά.

Υποψήφιος συνεργός: Δεν θα το κάνω.

Βομβιστής: Θες να στοκάρεις (οδήγηση οχήματος) ή να βάψεις (τοποθέτηση βόμβας);

Υποψήφιος συνεργός: Τίποτα.

Βομβιστής: Θα το κάνουμε βράδυ για να μην έχει κόσμο ο δρόμος. Θέλουμε ένα… τσακ-μπαμ και μετά σπίτι. Να πας να το μπουμπουνίσεις, να κάτσεις να βάψεις εκεί, να το περάσεις και δύο χέρια εννοείται το βάψιμο, ξέρεις.

Υποψήφιος συνεργός: Ποια θα είναι η αμοιβή;

Βομβιστής: Θα πάρουμε ένα ληροτά (Τάληρο δηλαδή 500 ευρώ), θα τα μοιραστούμε μισά μισά, fifty-fifty.

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος συνεργός αρνήθηκε να συμμετάσχει σε πάρα πολλές ενέργειες και του επιτέθηκαν 10 άτομα με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο ενώ του έκαψαν και τα παντζούρια του σπιτιού του.

Ακόμη και βίντεοκλήσεις μέσα από τη φυλακή

Σε όλες τους τις συνομιλίες του 36χρονου έγκλειστου των φυλακών Δομοκού αλλά και οι υπόλοιποι 3 έγκλειστοί των άλλων φυλακών απ'ότι φαίνεται μιλούσαν με τους στρατολογημένους τηλεφωνικά, ακόμα και με βιντεοκλήσεις προκειμένου να τους πείσουν απειλητικά να κάνουν τις πράξεις που θέλουν εκείνοι.

Όσον αφορά πολυβολιτή του στρατού ξηράς, αποτύπωμα του οποίου είχε βρεθεί στο φάκελο - βόμβα που είχε σταλεί στην πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης. Απ'ότι φαίνεται το όνομά του συμπεριλαμβανόταν σε μια καταγγελία του 2012 ότι συμμετείχε στην βομβιστική επίθεση σε βάρος μια δικαστικής λειτουργού στον Χολαργό που εκδίκαζε υπόθεση της Greek Mafia. Τότε βέβαια δεν είχε συμπεριελήφθη στη δικογραφία καθώς είχε εμφανίσει έγγραφο της υπηρεσίας του ότι ήταν σε αποστολή στο Αφγανιστάν.

«Μιλάει» το σημειωματάριο του 36χρονου «αρχηγού»

Παράλληλα, «μιλάει» ένα σημειωματάριο που είχε βρεθεί στον 36χρονο έγκλειστο των φυλακών όπου ανέγραφε τουλάχιστον 4 εισαγγελείς, τρεις (3) σε Θεσσαλονίκη και έναν στη Λάρισα, καθώς και έναν αστυνομικό διευθυντή του Μεταγωγών, που είχαν ασχοληθεί με την υπόθεσή του το 2021, μετά τις ένοπλες ληστείες. Το συγκεκριμένο σημειωματάριο, περιλαμβάνεται στη δικογραφία προκειμένου να αναδειχθεί ο εκδικητικός χαρακτήρας των πράξεων του 36χρονου που φέρεται να είχε βάλει έναν ιδεολογικό μανδύα. Εξετάζεται αν αυτά τα άτομα ήταν υποψήφιοι στόχοι.

