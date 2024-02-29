Ένα στα τέσσερα πακέτα τσιγάρα στην Ελλάδα είναι λαθραία

Ανθεί το λαθρεμπόριο των τσιγάρων στη χώρα μας.

Ενα στα τέσσερα τσιγάρα στην ελληνική αγορά υπολογίζεται ότι είναι λαθραία γεγονός που αντιστοιχεί σε φοροαποφυγή ανω του μισού δις ετησίως.

Με το ένα στα τέσσερα τσιγάρα να είναι λαθραίο η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Ε.Ε. σε παραγωγή και κατανάλωση λαθραίων, με την απώλεια εσόδων για το δημόσιο να φτάνει τα 519 εκατ. ευρώ το χρόνο

Πραγματογνώμονας, που συνεργάζεται με τις διωκτικές αρχές της Ε.Ε. και μίλησε στον ΣΚΑΙ υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξηγεί ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που προτιμούν οι λαθρέμποροι λόγω της επιεικούς νομοθεσίας της.

Αναφέρει δε ότι για την Ελλάδα γνωρίζουμε ότι το 20 με 25% των τσιγάρων που καταναλώνονται είναι λαθραία. Είναι τσιγάρα για τα οποία δεν έχει πληρωθεί φόρος.

Περιγράφει πως οι λαθρέμποροι καπνού έχουν τις ρίζες τους στην Ανατολή.

Πρόκειται κυρίως για μέλη της ρωσικής μαφίας, της ουκρανικής μαφίας και της μαφίας των Βαλκανίων.

Αυτές οι χώρες είναι η έδρα των συγκεκριμένων εγκληματικών δικτύων και επιπλέον η Ιταλική μαφία είναι αναμεμειγμένη σ' αυτό,

Ο βασικός τους στόχος είναι να παρασκευάζουν τα τσιγάρα σ' αυτές τις αγορές όπου υπάρχει έλλειμα νομοθεσίας και να προωθούν τα τσιγάρα σε αγορές όπου η τιμή είναι πολύ μεγαλύτερη όπως για παράδειγμα η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο η Γερμανία.

Οι μηχανές παρασκευής τσιγάρων όπως επίσης και ο ανεπεξέργαστος καπνός έρχονται κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά.

Κάθε μηχανή παρασκευής τσιγάρων αφήνει στο πακέτο ένα μοναδικό αποτύπωμα. Από έρευνα του ειδικού πραγματογνώμονα σε άδεια πακέτα που συλλέγει από τα σκουπίδια έχει προκύψει ότι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν πέντε παράνομα καπνεργοστάσια

«Από τους δρόμους συλλέγουμε άδεια πακέτα από επιλεγμένα σημεία αποφεύγοντας για παράδειγμα περιοχές με τουρίστες που έρχονται στη χώρα/ ο στόχος είναι να συλλέξουμε τα πακέτα από δρόμους όπου ζουν ντόπιοι», εξηγεί ο πραγματογνώμονας.

Προσθέτει πως ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερη . Η πλειοψηφία των τσιγάρων που πωλούνται παράνομα στην Ελλάδα παρασκευάζονται εδώ στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει εισροή λαθραίων τσιγάρων από άλλες χώρες, πιθανόν γιατί υπάρχουν καλές συνθήκες για να παρασκευάζονται λαθραία τσιγάρα, εδώ.Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, οι διωκτικές αρχές έχουν εντοπίσει στα περίχωρα της Αττικής 20 παράνομα καπνεργοστάσια.

«Στα εργοστάσια αυτά χρησιμοποιούν εργάτες από το εξωτερικό συνήθως Ουκρανία, Μολδαβία , τους αφαιρούν τα έγγραφα και τα κινητά τους μένουν σε κοιτώνες ειδικά διαμορφωμένους, συνήθως μένουν 20 μέρες και δεν έχουν επαφή έξω κόσμο», σύμφωνα με στέλεχος της οικονομικής αστυνομίας.

Επισημαίνει ακόμη ότι για τη μίσθωση των χώρων χρησιμοποιούν συνήθως ανύπαρκτα πρόσωπα, αχυρανθρώπους ούτως ώστε να είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως, τα λαθραία τσιγάρα εισάγονται έτοιμα μέσω του λιμανιού του Πειραιά προερχόμενα από την Κίνα, την Καμπότζη ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κρυμμένα μέσα σε νόμιμο φορτίο.

Σύμφωνα με τον Ηλία Λιόντο από το Γ' Τελωνείο Πειραιά, προσπαθούν με διάφορα τεχνάσματα και με μεθόδους , μέσω του λιμανιού μας να τα περάσουν σε κάποια χώρα της κοινότητας.

«Συνήθως χρησιμοποιούν ανύπαρκτες εταιρείες ή βάζουν κάποια πρόσωπα εικονικά», επισημαίνει.

Ένα παράνομο καπνεργοστάσιο υπολογίζεται ότι μπορεί να παρασκευάζει ημερησίως 1.5 εκατ. τσιγάρα εξασφαλίζοντας κέρδη στον διαχειριστή του ύψους 700.000 ευρώ ημερησίως.

Εάν ένα τέτοιο εργοστάσιο παράγει αδιάληπτα , που σημαίνει σε δύο βάρδιες τότε μπορούν να παράξουν 1.4 εκατομμύρια την ημέρα.

Αυτό συνεπάγεται κέρδος γι' αυτούς σε ημερήσια βάση ανέρχεται σε 700.000 ευρώ την ημέρα.

Οι έως τώρα έρευνες των διωκτικών αρχών πάντως δεν έχουν οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης τους "εγκεφάλους" των λαθρεμπορικών κυκλωμάτων αφού σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνουν μέτρα και είναι δύσκολο να φτάσουμε στην κορυφή ιεραρχίας.

Μόλις πριν από ένα μήνα αποκαλύφθηκε ότι πολλές από τις δολοφονίες στον χώρο της Greek Mafia συνδέονταν με τη μάχη για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρων.

