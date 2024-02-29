Νέα στοιχεία για τη δράση των 10 κατηγορούμενων για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης» φέρνει στο φως η έρευνα της αντιτρομοκρατικής.

Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση των αντρών της αντιτρομοκρατικής για τη σύλληψη του στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο βίντεο φαίνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των εκπαιδευμένων στελεχών της υπηρεσίας, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής περικυκλώνουν το σπίτι του επαγγελματία οπλίτη που υπηρετεί στην πολεμική αεροπορία στην Παλλήνη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του ΣΚΑΙ, την ίδια στιγμή πλησίαζει και ένα συμβατικό όχημα της αστυνομίας που θα τον μεταφέρει στην ΓΑΔΑ.

Στην κατοχή του εντόπισαν και μεγάλη ποσότητα ΤΝΤ.

Η ιεραρχία και οι μέθοδοι της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης «Σύμπραξη εκδίκησης» δρούσαν με συγκεκριμένους ρόλους και ιεραρχία.

Αρχηγός ήταν ο 36χρονος ποινικός που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού. Αυτός συνομιλούσε με άλλους τρεις κρατούμενους στις φυλακές Δομοκού, Γρεβενών και Λάρισας.

Αυτοί με τη σειρά τους στρατολόγησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων το ζευγάρι του Παλαιού Ψυχικού, ένα ακόμη άτομο που συμμετείχε στη βομβιστική επίθεση στα Πετράλωνα και τον αποθηκάριο οπλισμού της οργάνωσης. Αυτά τα άτομα απευθύνθηκαν και στους δύο στρατιωτικούς για την προμήθεια των εκρηκτικών υλών και την κατασκευή των βομβών.

Ενδεικτικός του τρόπου με τον οποίο έδινε εντολές ο 36χρονος αρχηγός μέσα από τις φυλακές Δομοκού, είναι η συνομιλία με ένα μέλος της οργάνωσης πριν την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του διοικητή των φυλακών Λάρισας:

Αρχηγός: Κοίτα αυτό που σου λέω για τον γκριζομάλλη ρε αδελφέ μια φορά φτιάξτο ρε φίλε. Είστε Λάρισα πως δεν μπορείτε να το κάνετε; Εγώ τα έκανα όταν ήμουν εκεί όλα ρε φίλε.

Μέλος: Θα το φτιάξουμε 100%.



Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια άτομα συμμετείχαν σε κάθε μία από τις πέντε επιθέσεις. Το ζευγάρι του Παλαιού Ψυχικού ήταν ιδιαίτερα δραστήριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναρτούσε συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητα του.

