Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ορεινή δασική περιοχή στο Σέλινο, κοντά στα Τεμένια Χανίων.
Αρχικά η φωτιά είχε εντοπιστεί ανάμεσα σε Τεμένια και Βαμβακάδες. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που τροφοδοτούν τη φωτιά, η οποία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Ζημιές υπέστη φυλάκιο της δασικής υπηρεσίας, με τη φωτιά στη συνέχεια να απομακρύνεται από την εγκατάσταση του δασαρχείου.
Ο άνεμος που φυσάει από νότιες κατευθύνσεις ωθεί τη φωτιά προς τα Πλεμενιανά.
Έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική, με οχήματα από Κάντανο και Κίσσαμο, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με υδροφόρα οχήματα αλλά και οχήματα της ΠΥ από τα Χανιά.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κάντανος Χανίων. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 29, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.