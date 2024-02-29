Λογαριασμός
Χανιά: Φωτιά καίει δασική έκταση – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική, με οχήματα από Κάντανο και Κίσσαμο, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις

UPDATE: 19:58
Φωτιά

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ορεινή δασική περιοχή στο Σέλινο, κοντά στα Τεμένια Χανίων. 

Αρχικά η φωτιά είχε εντοπιστεί ανάμεσα σε Τεμένια και Βαμβακάδες. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που τροφοδοτούν τη φωτιά, η οποία δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Ζημιές υπέστη φυλάκιο της δασικής υπηρεσίας, με τη φωτιά στη συνέχεια να απομακρύνεται από την εγκατάσταση του δασαρχείου.

Ο άνεμος που φυσάει από νότιες κατευθύνσεις ωθεί τη φωτιά προς τα Πλεμενιανά.

Έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική, με οχήματα από Κάντανο και Κίσσαμο, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις, με υδροφόρα οχήματα αλλά και οχήματα της ΠΥ από τα Χανιά.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: zarpanews.gr

