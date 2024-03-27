Συμπληρωματικές μηνύσεις καταθέτουν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Συγγενείς θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αναμένεται να καταθέσουν σήμερα συμπληρωματικές μηνύσεις στον Εφέτη Ανακριτή.

Οι μηνύσεις σύμφωνα με την ertnews.gr αφορούν σε εκπροσώπους της Πυροσβεστικής και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Οι συγγενείς των θυμάτων ισχυρίζονται ότι οι ιατροδικαστές δεν βρέθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος για τη νεκροψία και έγινε μόνο νεκροτομή.

Επίσης, ισχυρίζονται ότι η Πυροσβεστική δε φρόντισε να σβήσει τη φωτιά, να περιφράξει το χώρο. Επικαλούνται για αυτό, ένα νόμο του Δεκεμβρίου του 2022 για τον τρόπο αντιμετώπισης καταστροφών και υποστηρίζουν ότι έπρεπε να περιφραγεί ο χώρος και να μην επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος σε κανέναν άλλον πέραν των εκπροσώπων των αρχών και των εμπειρογνωμόνων.

Επαναλαμβάνουν τον ισχυρισμό ότι «οι εμπειρογνώμονες δεν βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος για να εξετάσουν τον τόπο, τα βαγόνια κτλ, καθώς 3 4 μέρες μετά “μπαζώθηκε” το σημείο, μεταφέρθηκαν τα χώματα και μεταφέρθηκαν και τα βαγόνια, οπότε οι εμπειρογνώμονες τα εξέτασαν στο Κουλούρι».

Ο δικηγόρος οικογένειας τραυματία και οικογενειών θυμάτων, κ. Λουκάς Αποστολίδης, έχει ήδη καταθέσει έγγραφη ερώτηση στον Εφέτη ανακριτή, ζητώντας αναλόγως έγγραφη απάντηση για το αν ήταν παρών εισαγγελέας στο “μπάζωμα”.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.