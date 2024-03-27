Ένας ένοικος πολυκατοικίας με μια πρωτόγνωρη αντίδραση είναι αυτός που κράτησε εγκλωβισμένους για περίπου 2,5 ώρες σε ανελκυστήρα πολυκατοικίας, τρεις δράστες απόπειρας κλοπής που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Μαρτίου σε διαμέρισμα στη συνοικία των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων Λάρισας.

Ο ένοικος διαμερίσματος, που και προ ημερών είχε παρατηρήσει «κίνηση» αγνώστων στην πολυκατοικία, άκουσε θορύβους στον 6ο όροφο λίγο μετά τις 3 προχθές τα ξημερώματα και έτσι εκτίμησε ότι πρόκειται για διαρρήκτες που κατεβαίνουν χρησιμοποιώντας τον ανελκυστήρα, καθώς γνώριζε ότι οι ένοικοι του 6ου ορόφου απουσιάζουν από το σπίτι τους. Έτσι κατέβηκε σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου και έκλεισε την παροχή ρεύματος στον ανελκυστήρα με αποτέλεσμα οι τρεις δράστες να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτόν.

Ο ένοικος ανέβηκε συνέχεια στον 2ο όροφο όπου άκουσε τους εγκλωβισμένους στον ανελκυστήρα να συνομιλούν, ενώ την ίδια ώρα αντιλήφθηκε να ανοίγει ξανά η είσοδος της πολυκατοικίας. Βάζοντας τις φωνές οι άγνωστοι τράπηκαν σε φυγή, με την αστυνομία να εκτιμά ότι πρόκειται για άλλους δυο συνεργούς των συλληφθέν των οι οποίοι και αναζητούνται. Ενόσω οι τρεις δράστες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα, ο ένοικος κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης να διαπιστώνουν ότι η πόρτα της ταράτσας της πολυκατοικίας έφερε ίχνη παραβίασης από κόφτη μετάλλων σε αντίθεση με το διαμέρισμα του 6ου ορόφου όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε παραβιαστεί. Παρουσία και άλλων αστυνομικών στις 5.45′ τα ξημερώματα ο ένοικος έθεσε ξανά σε λειτουργία τον ανελκυστήρα, με τους τρεις δράστες να κατεβαίνουν στο ισόγειο και ανοίγοντας την πόρτα να συλλαμβάνονται.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις δράστες «έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιχείρησαν να διαφύγουν, απωθώντας οι δύο εξ αυτών με τα χέρια τους αστυνομικούς, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να τους χτυπήσει με μεταλλικό κόφτη σιδήρων (ψαλίδα). Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και είδη απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους (κόφτης, περιλαίμια, γάντια κ.ά.)».

Οι τρεις συλληφθέντες, 31, 38 και 47 ετών σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας τυγχάνουν γνωστοί των διωκτικών αρχών από παλαιότερες κλοπές σε οικίες με τη μέθοδο της καταρρίχησης σε βεράντες σπιτιών, έχοντας νωρίτερα αποκτήσει πρόσβαση στις ταράτσες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής και βία κατά υπαλλήλων, για να οδηγηθούν χθες ενώπιον του Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας όπου έλαβαν αναβολή προκειμένου να εμφανιστεί στο Δικαστήριο ο ιδιοκτήτης τους διαμερίσματος, δηλώνοντας μάλιστα ότι, παρότι πρόκειται για απόπειρα επιθυμούν να αποζημιώσουν τον ιδιοκτήτη για τη φθορά. Η δίκη τους θα γίνει την 1η Απριλίου και μέχρι τότε οι τρεις Λαρισαίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

