Online μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Επιμόρφωσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση και καθιστά την ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις επιτακτικότερη από ποτέ. Το Πρόγραμμα eLearning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς τα τελευταία 16 χρόνια στηρίζει την προσπάθεια χιλιάδων εκπαιδευομένων για διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση, αλλά και εκατοντάδων επιχειρήσεων που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου και επενδύουν στην εκπαίδευσή του. Πάνω από 14.000 συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα 74 προσφερόμενα εξειδικευμένα σεμινάρια τα οποία διεξάγονται μέσω εύχρηστης πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με διδάσκοντες Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή/και έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν το σεμινάριο που τους ενδιαφέρει από τους παρακάτω τομείς Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, SAP, Logistics, Project Management, HR - Self Development, Βάσεις δεδομένων - Στατιστική, Αγγλική Ορολογία, Πράσινη Ενέργεια και παρακολουθούν online από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχοντας την ευελιξία να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης στο προσωπικό τους πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως παρακολούθησης διεξάγεται online εξέταση σε μορφή τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή εργασίας και στους επιτυχόντες χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες ECTS από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Το ψηφιακό υλικό, το οποίο παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης με δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και μετά τη λήξη του σεμιναρίου, το φιλικό στο χρήστη περιβάλλον εργασίας, η εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχουν οι διδάσκοντες, αλλά και η άμεση ανταπόκριση της γραμματείας σε διοικητικά θέμα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των eLearning σεμιναρίων και την κάλυψη των προσδοκιών των αποφοίτων του Προγράμματος, όπως άλλωστε προκύπτει και από τους υψηλούς δείκτες ικανοποίησης των αξιολογήσεων τους.

Έναρξη Νέων Τμημάτων 08/04/2024

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος : http://elearning.xrh.unipi.gr , να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email : support-learnxrh@unipi.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 6942262930



