Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε συγκρουσιακό κλίμα, με αλλεπάλληλες αντεγκλήσεις μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και στελεχών της αντιπολίτευσης, ξεκίνησε η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που υπέγραψαν και κατέθεσαν 85 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας, εκκινώντας μία από τις κορυφαίες ειδικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Τις προθέσεις και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, αποτύπωσε κατά την έναρξη της διαδικασίας ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, απορρίπτοντας ευθύς εξ αρχής το σκοπό και τη στόχευση του ΠΑΣΟΚ και των υπολοίπων κομμάτων που στήριξαν την πρόταση δυσπιστίας, βάλλοντας όμως ευθέως κυρίως κατά του Νίκου Ανδρουλάκη που πρωτοστάτησε στην αντιπολιτευτική κίνηση της πρότασης δυσπιστίας.

"Ποιο είναι το προστιθέμενο στοιχείο και σας οδηγεί στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας; Γιατί δεν το κάνατε το προηγούμενο διάστημα και το δηλώσατε την περασμένη Κυριακή; Το δημοσίευμα του βήματος. Τι λέει; Αναφέρεται σε μια υπόθεση που έχουν δοθεί εξηγήσεις και κανείς δεν καταλαβαίνει τι θέλει να πει" επισήμανε ο κ. Βορίδης, εκτοξεύοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ περί εντολοδόχου, και αφού είχαν προηγηθεί οι χαρακτηρισμοί του κυβερνητικού εκπροσώπου περί "πρόθυμου".

"Όταν σας λέμε ότι είστε εντολοδόχος συγκεκριμένων εκδοτικών συμφερόντων, εννοούμε στην σύνδεση του δημοσιεύματος με την πρόταση που καταθέτετε σήμερα" είπε ο κ. Βορίδης, ο οποίος μπορεί να χαρακτήρισε την πρόταση "καλοδεχούμενη", ωστόσο υπενθύμισε τις αναφορές του κ. Κασσελάκη ότι η συζήτηση θα είναι "σόου και κοκορομαχία".

Πρόθεση, ωστόσο, της κυβέρνησης είναι ακριβώς το αντίθετο, η συζήτηση να μην εξελιχθεί σε μία μάχη εντυπώσεων, χωρίς ουσία και περιεχόμενο αλλά θα καλέσει όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για ένα τόσο τραγικό περιστατικό και εγκαταλείποντας τις μικροκομματικές σκοπιμότητες και την μικροκομματική εκμετάλλευση, να αιτιολογήσουν, να δικαιολογήσουν και να πιστοποιήσουν τις όποιες καταγγελίες ή κατηγορίες εκτοξεύουν κατά της κυβέρνησης.

Η ίδια πάντως έχει σκοπό να μην αφήσει καμία σκιά να πλανάται και να αντικρούει με γεγονότα και επιχειρήματα κάθε αντιπολιτευτική αιχμή.

Αυτόν τον κοινοβουλευτικό χάρτη θα ακολουθήσουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη που θα λάβουν το λόγο κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, καθώς εκτιμάται – όπως πολλές φορές έχει διατυπωθεί – ότι η συζήτηση και η υπόθεση δεν προσφέρεται για τυμβωρυχία και σε αυτό το πλαίσιο θα δίνονται απαντήσεις εκεί όπου υπάρχουν και θα γίνονται παραπομπές στην εν εξελίξη έρευνα της δικαιοσύνης για όποιο σημείο παραμένει αναπάντητο ή είναι αντικείμενο διερεύνησης. Πάγια θέση της κυβέρνησης άλλωστε είναι ότι όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως "πρέπει να αφήσουμε τους δικαστές να κάνουν ήσυχοι τη δουλειά τους. Να τους αφήσουμε να βγάλουν την αλήθεια, όπως εκείνοι πιστεύουν. Να κάνουν τις έρευνές τους. Να σταματήσουμε να κάνουμε ένα σοβαρό, πολύ σοβαρό ζήτημα, ένα τραγικό δυστύχημα που χάθηκαν τόσα νέα παιδιά, πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που όλοι θέλουμε να μαθευτεί η αλήθεια" τόνισε εμφατικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.



Ξεχωριστή σημασία κατά την τριήμερη διαδικασία θα έχει η παρουσία στην Ολομέλεια της Βουλής και η τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, καθώς κατά τη θητεία του συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Ο κ. Καραμανλής αναμένεται όχι απλώς να παραστεί στη διαδικασία αλλά να λάβει το λόγο και να απαντήσει σε όσα του καταλογίζει η αντιπολίτευση, όπως ήδη συνέβη λίγες ημέρες πριν, όταν κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερεύνησε την υπόθεση των Τεμπών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κάνει μία γενικότερη πολιτική τοποθέτηση.

Σε κάθε περίπτωση κυβέρνηση και κόμμα εκτιμούν ότι η επίμαχη συζήτηση, 75 ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα λειτουργήσει συσπειρωτικά στη βάση και στους υποστηρικτές της ΝΔ. Θεωρούν μάλιστα ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται την εργαλειοποίηση μιας τόσο βαριάς υπόθεσης, όπως το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, από την αντιπολίτευση, η οποία – σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- αδυνατεί να αρθρώσει υπεύθυνο αντιπολιτευτικό λόγο και καταφεύγει στην κατασυκοφάντηση και τη λασπολογία, επιδιώκοντας πρόσκαιρα μικροκομματικά οφέλη.

