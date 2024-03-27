Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης αναμένονται σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο καιρού, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης θα είναι εντονότερη στα δυτικά και νότιας της χώρας.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στην επιφάνεια στις 14:00 της Τετάρτης 27/03 και 02:00 της Πέμπτης 28/03.

Πηγή: skai.gr

