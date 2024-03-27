Λογαριασμός
Σκεπασμένη από αφρικανική σκόνη η χώρα σήμερα και αύριο – Δείτε χάρτες

Σύμφωνα με το meteo.gr, η συγκέντρωση σκόνης θα είναι εντονότερη στα δυτικά και νότια της χώρας.

Αφρική

Υψηλές συγκεντρώσεις σαχαριανής σκόνης αναμένονται σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο καιρού, η μεταφορά σαχαριανής σκόνης θα είναι εντονότερη στα δυτικά και νότιας της χώρας.

 Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στην επιφάνεια στις 14:00 της Τετάρτης 27/03 και 02:00 της Πέμπτης 28/03.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αφρικανική σκόνη
