Η σούπερ σταρ της γενιάς Z, Billie Eilish, τα αποκάλυψε όλα… Μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά της, την έλξη της για τις γυναίκες, ότι της αρέσει ο αυνανισμός σε συνέντευξή της στο «Rolling Stone».

Όταν ρωτήθηκε πώς της αρέσει να χαλαρώνει, η 22χρονη τραγουδίστρια, η οποία στο παρελθόν έχει βγει με τον Jesse Rutherford των The Neighbourhood και τον ράπερ Brandon Quention Adams, αποκάλυψε ότι χαλαρώνει με το σεξ και την αυτοϊκανοποίηση.

«Σεξ», είπε η ίδια στη συνέντευξή της. «Βασικά, μιλάω για το σεξ όποτε μπορώ. Αυτό είναι κυριολεκτικά το αγαπημένο μου θέμα. Η εμπειρία μου ως γυναίκα είναι ότι το βλέπουν με τόσο περίεργο τρόπο. Οι άνθρωποι αισθάνονται τόσο άβολα όταν μιλούν γι' αυτό και παραξενεύονται όταν οι γυναίκες αισθάνονται πολύ άνετα με τη σεξουαλικότητά τους και μιλούν χωρίς περιστροφές γι’ αυτήν».

Η δημιουργός της επιτυχίας «Bad Guy» συνέχισε: «Αυτή η μ***μπορεί πραγματικά να σε σώσει μερικές φορές, απλά λέω. Δεν μπορώ να το συστήσω περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής».

Η Eilish παραληρούσε, επίσης, για το πώς ο αυνανισμός μπροστά στον καθρέφτη τη βοήθησε να σχηματίσει μια «ωμή, βαθιά σύνδεση» με τον εαυτό της και το σώμα της, που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν.

«Πρέπει να πω ότι το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να σκέφτεσαι ‘’δείχνω πολύ καλά αυτή τη στιγμή’’ είναι πολύ βοηθητικό», εξήγησε. «Μπορείς να χαμηλώσεις τα φώτα, μπορείς να φοράς ένα συγκεκριμένο ρούχο ή να έχεις μια συγκεκριμένη θέση που σε κολακεύει περισσότερο».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σημείωσε ότι έχει μάθει πλέον να κοιτάζει τον εαυτό της και να νιώθει ευχαρίστηση. Με αυτό τον τρόπο έμαθε να τον αγαπάει και να νιώθει άνετη και δυνατή. «Θα έπρεπε να έχω διδακτορικό στον αυνανισμό», ανέφερε με χιούμορ.

Ενώ συζητούσε για τη σεξουαλικότητά της και το ότι αισθάνθηκε αναγκασμένη να αποκαλυφθεί ως queer, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο κόκκινο χαλί πέρυσι, η καλλιτέχνις αποκάλυψε ότι ήταν ερωτευμένη με κορίτσια σε όλη της τη ζωή.

«Απλά δεν καταλάβαινα - μέχρι που, πέρυσι, συνειδητοποίησα ότι ήθελα το πρόσωπό μου σε έναν κόλπο. Δεν σκόπευα ποτέ να μιλήσω για τη σεξουαλικότητά μου, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια. Είναι πραγματικά απογοητευτικό για μένα που προέκυψε», παραδέχτηκε.

Μιλώντας για το επερχόμενο κομμάτι της, «Lunch», εμπνευσμένο από την queer ταυτότητά της, η Eilish εξήγησε ότι έγραψε ένα μέρος του πριν κάνει οτιδήποτε με ένα κορίτσι και το υπόλοιπο μετά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.