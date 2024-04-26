Δολοφονία Λυγγερίδη- Ρέντη: Τα βίντεο ντοκουμέντα που «καίνε» τους χούλιγκανς

«Καίει» τους χούλιγκανς το πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές και αποτυπώνει τα αιματηρά επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή στον αστυνομικό Γιώργο Λυγγερίδη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τα μεγέθους 8,5 gigabyte, βίντεο βοήθησαν σημαντικά το έργο των αρχών οι οποίες μέσω των καμερών κατάφεραν να κάνουν όλες τις απαραίτητες διασταυρώσεις προσώπων και να ταυτοποιήσουν έτσι τους κατηγορούμενους.

Οι προσαχθέντες, όντας σε πανικό, έδωσαν οι ίδιοι στις αρχές τα βίντεο που τράβηξαν και αποθήκευσαν σε κάρτες μνήμης και κινητά.

Το υλικό έχει εξαιρετική ευκρίνεια και αποτυπώνουν πλήρως το τι επικράτησε τόσο εκτός όσο και εντός του γηπέδου, πριν, μετά αλλά και κατά τη διάρκεια των βίαιων ταραχών.

Σε χαρακτηριστικό βίντεο από το εσωτερικό του γηπέδου, αμέσως μετά το δολοφονικό χτύπημα, γίνεται αντιληπτή η αναστάτωση που επικρατεί καθώς η θύρα των οργανωμένων οπαδών έχει αδειάσει.

Παράλληλα, άκρως διαφωτιστικά για την έρευνα των αρχών είναι και τα βίντεο που κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος έξω από το γήπεδο.

Ενδεικτικό είναι το περιεχόμενο βιντεοληπτικού υλικού από κάμερα κλειστού κυκλώματος, στον δρόμο έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου, αφού σε αυτό καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή που διμοιρία των ΜΑΤ δέχεται επίθεση με βόμβες μολότοφ από τους δράστες.

Στο ίδιο βίντεο, αποτυπώνεται λίγες στιγμές μετά η έλευση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που σπεύδει για τον άτυχο Λυγγερίδη, συνοδεία αστυνομικών, και δέχεται επίσης επίθεση.

Η μανία των χούλιγκανς είναι τέτοια εξάλλου που συνέχιζαν να ρίχνουν μολότοφ ακόμα και όταν ο Γιώργος Λυγγερίδης ήταν ήδη πεσμένος στο έδαφος, βαριά τραυματίας.

Άλλο βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, τέλος, αποτυπώνει το κομβόι των δραστών οι οποίοι αφού πια έχουν εφοδιαστεί με τα όπλα πορεύονται με μηχανές και νοικιασμένα αυτοκίνητα προς το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στην περιοχή του Ρέντη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.