Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ 100,3 για Τέμπη: Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συγκάλυψε, αλλά έκανε πρωτοφανή προσπάθεια αποκάλυψης της υπόθεσης

Όχι μόνο δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια συγκάλυψης του δυστυχήματος των Τεμπών από την κυβέρνηση, αλλά αντίθετα έχει γίνει μια πρωτοφανής προσπάθεια να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, τόνισε στο ΣΚΑΙ ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημείωσε ότι πέρα από τη δικαστική διερεύνηση η κυβέρνηση ζήτησε και τη διοικητική διερεύνηση με επιτροπή εμπειρογνωμόνων που εξέδωσε ταχύτατα ένα πόρισμα το οποίο μάλιστα επικαλείται η αντιπολίτευση.

Ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος μετά την παραίτηση Καραμανλή είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιο για θέματα υποδομών και μεταφορών, δήλωσε επίσης ότι με δική του πρωτοβουλία κινητοποιήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που πραγματοποίησε έρευνα για το δυστύχημα και αναμένεται το πόρισμά του.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι στη Βουλή δεν έχει έρθει δικογραφία για το δυστύχημα, έχει έρθει μόνο η δικογραφία που αφορά τη λεγόμενη σύμβαση 717 για οικονομικά ζητήματα.

Σημείωσε ότι όταν πάει η δικογραφία στη Βουλή θα αξιολογηθεί αν συντρέχει ποινικό ζήτημα ή όχι.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα συμβούλευε τον κ Καραμανλή να παρουσιαστεί αυτοβούλως στη δικαιοσύνη, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως αν υπάρξουν στη δικογραφία στοιχεία που δείχνουν ότι ο υπουργός δεν επιτέλεσε το καθήκον του τότε να αχθεί στη δικαιοσύνη. Αν δεν προκύψουν στοιχεία δεν πρέπει να αχθεί, όπως ακριβώς δηλαδή συμβαίνει και με τον κάθε πολίτη.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν όπου κι αν υπάρχουν, όταν φθάσει η δικογραφία στη Βουλή θα αξιολογηθεί με τον προσήκοντα τρόπο, δε θα αξιολογηθεί όμως για να υπάρξουν ένοχοι. Οι ένοχοι πρέπει να προκύπτουν βάσει στοιχείων και όχι βάσει αισθητηρίων. Ο κάθε πολίτης πρέπει να κρίνεται μέσα από τα στοιχεία και όχι από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαία εισαγγελέα, σημείωσε ότι κινητοποιήθηκε να διερευνήσει αυτό που της αναλογεί που αφορά την έρευνα για διασπάθιση κοινοτικού χρήματος και μόνο.

Όπως τόνισε ο υπουργός τα υπόλοιπα θα τα ερευνήσει η ελληνική δικαιοσύνη. Εξήγησε ότι η ευρωπαία εισαγγελέας, καθ’ υπέρβαση του ρολού της ζήτησε με προσβλητικό για την ελληνική πολιτεία τρόπο να αλλάξουμε το σύνταγμα ώστε να αχθεί ενώπιων της δικαιοσύνης πολιτικό πρόσωπο.

Ο υπουργός τόνισε πως η Ελλάδα όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των δυτικών χωρών έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περνά πρώτα από τη βουλή.

Αναφερόμενος στην πρόταση δυσπιστίας τόνισε ότι γίνεται μια επιχείρηση να αποδειχθεί ότι το δυστύχημα δεν οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος αλλά σε συστημικές αδυναμίες, όλα τα συστήματα όμως απαιτούν και ανθρώπινο χέρι για να λειτουργήσουν, είπε.

Αν υπήρχαν περισσότερες δικλείδες ασφάλειας θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, σημείωσε.

Ο υπουργός ωστόσο, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με 100% ασφάλεια αν θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα εάν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που αφορά στη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

