Σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και την Ήπειρο και το μεσημέρι-απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία.

Σημαντική συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας (σε υψόμετρο πάνω από τα 1300 μέτρα). Από αργά το απόγευμα βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Από το απόγευμα αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στα υπόλοιπα. Από το απόγευμα βελτίωση.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά και από αργά το απόγευμα αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Πιθανότητα βροχής μέχρι το μεσημέρι στην περιοχή του Καστελλόριζου.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα ορεινά και από αργά το απόγευμα αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το πρωί και βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα βελτίωση.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά και βόρεια κυρίως ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια.

Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 21, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

