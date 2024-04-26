Ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Burak Akçapar, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Απριλίου 2024 για τον 6ο γύρο συζητήσεων επί του Κοινού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε λεπτομερής επισκόπηση των πολυάριθμων θεματικών της Θετικής Ατζέντας στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και των σχέσεων μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών. Σημειώθηκε ότι πολλά θέματα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ενώ έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος σε πολλά άλλα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα σε αυτή τη δυναμική και διαρκή διαδικασία, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν πρόσθετες θεματικές συνεργασίας στο πλαίσιο της Θετικής Ατζέντας.

Οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τον κοινό τους στόχο να παράσχουν, στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης, συγκεκριμένα παραδοτέα για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο.

