Ένταση προκάλεσε το δεύτερο εξώδικο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών προς τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, το οποίο κατατέθηκε στο σημερινό (Τρίτη) Περιφερειακό Συμβούλιο εκ μέρους αντιπροσώπων του Συλλόγου προκειμένου να ζητηθεί κάθε δυνατή ενέργεια για απαντήσεις στην υπόθεση.

Για αρχή το λόγο πήρε ο γονέας επιβάτη του μοιραίου τρένου και δικηγόρος Γιώργος Ηλιόπουλος. «Είχε σταλεί ένα εξώδικο στο οποίο ο κ. Αγοραστός απάντησε εν μέρει. Ψεύδεται απόλυτα, γι’ αυτό κινήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του για παράβαση καθήκοντος. Πώς ανέχεστε έναν άνθρωπο που εμπλέκεται, τουλάχιστον εμένα με εκπλήσσει» σημείωσε, κάνοντας την περιφερειακό σύμβουλο κα Τάνια Δόκου από την παράταξη «Συμμαχία υπέρ των Πολιτών» να παρέμβει ζητώντας από την πρόεδρο κα Χρύσα Τσαγανού να προστατευθεί το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. «Έχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας ο κ. Ηλιόπουλος συμπλήρωσε «δε μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να ανέχεται την εμπλοκή της. Στη δικαιολόγηση των δαπανών εμπλέκεται και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας αλλά και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Λάρισας. Σε αυτές τις αποφάσεις αναφέρονται σε δήθεν αναγκαίες διανοίξεις, περιγράφεις, απεγκλωβισμό ατόμων, σε καμία περίπτωση όμως δεν αναφέρονται σε κονδύλια και σχετικές αποφάσεις για τη μεταφορά συντριμμιών οπουδήποτε. Επειδή υλοποιήθηκε σχέδιο που αφορούσε τη διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών ως εμπορευμάτων και η όλη διερεύνηση αφορά την υγεία ανθρώπων που τραυματίστηκαν είναι αναγκαία η ενημέρωση.

Γιατί έγινε αυτή η διαχείριση; Πώς μπορούμε να αποκαλύψουμε τι είδους χημικές ουσίες διέρρευσαν στο χώρο;

Αυτό προϋποθέτει η δημοκρατία. Επειδή ήταν κι ο γιος μου στο τρίτο βαγόνι, δεν επιτρέπω σε κανένα κύριο ή ανδρείκελο να παίζει με τη ζωή και την υγεία του. Κάντε κάθε δυνατή ενέργεια αυτό το εξώδικο να απαντηθεί.

Επειδή πιστεύω και στην εντιμότητα και στην ευθιξία, με αγωνία σας απευθύνω την παραίνεση να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Από πλευράς του ο σύζυγος θύματος και μέρος του Συλλόγου κ. Χρήστος Κωνσταντινίδης επεσήμανε «από τον Αύγουστο έχουμε καταθέσει την πρώτη εξώδικη δήλωση στον κ. Αγοραστό. Μετά από 10 ημέρες πήραμε την απάντησή του πως επικαλέστηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και τις παρουσίες ανώτερου κλιμακίου και ήταν συναρωγός στην υπόθεση του μπαζώματος.

Στις 11 Σεπτεμβρίου καταθέσαμε δεύτερο εξώδικο και παρόλα αυτά δεν πήραμε απάντηση. Ενώ είχε γίνει επίδοση του εξωδίκου, δεν βρέθηκε πουθενά. Οπότε το θέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να δούμε τι ακριβώς συνέβη.

Περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις δηλαδή από ποιον πήρε εντολές ο κ. Αγοραστός, για ποιο λόγο έγινε το συγκεκριμένο μπάζωμα και χωρίς την παρουσία δικαστικών αρχών, πού μεταφέρθηκαν τα βαγόνια, αλλά και πολλές απαντήσεις σχετικά με το δυστύχημα».

«Είναι επώδυνο να μας κατηγορούν. Να προβείτε σε ενέργειες για να προχωρήσουμε με στοιχεία. Θα μπορούσε να είναι μέσα στο τρένο το παιδί ή ο γονιός οποιουδήποτε» είπε η επιζήσασα του δεύτερου επιβατικού βαγονιού κα Ευδοκία Τσαγκλή.

«Ως παράταξη συμπάσχουμε και συμμεριζόμαστε τον πόνο. Σε κάθε περίπτωση αναζητούμε κι εμείς την αλήθεια. Έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη» είπε η κα Δόκου, με τον κ. Αγοραστό να εκφράζει το βαθύ σεβασμό και τη λύπη του και να ξεκαθαρίζει πως «αυτό που θέλουμε είναι να λάμψει η αλήθεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε υποστηρικτικό ρόλο».

Τέλος, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κα Χρύσα Τσαγανού αναφέρθηκε στην «αμέριστη συμπαράσταση όλων» στους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, λέγοντας ωστόσο πως «είμαστε ως όργανο αναρμόδιοι».

Φωτό/βίντεο: Κώστας Τσιάρας – onlarissa.gr

