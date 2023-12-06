Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Το χοιρινό κρέας προστίθενται στο «Καλάθι των Χριστουγέννων»

Το χοιρινό κρέας προστίθενται στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το εορταστικό καλάθι το οποίο θα ισχύει από τις 13 Δεκεμβρίου έως 3 Ιανουαρίου θα περιέχει αρνί κατσίκι, χοιρινό, γαλοπούλα, τσουρέκι, βασιλόπιτα και σοκολάτες.

Ο στόχος είπε ο κ. Σκρέκας είναι ειδικά για τις τιμές των αμνοεριφίων να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. «Θα ζητήσουμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι τιμές να διαμορφωθούν και κάτω από πέρυσι το Πάσχα. Είμαστε σε επαφή ώστε να μειωθούν οι τιμές έως 10%» είπε και πρόσθεσε ότι οι τιμές αρνιών και κατσικιών κυμαίνονται από 11 έως 12,5 ευρώ και στόχο είναι τα Χριστούγεννα να πωλούνται περίπου 10 ευρώ το κιλό.

Τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες παραμένουν και φέτος εκτός του καλαθιού, , σημείωσε και πρόσθεσε ότι στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν 1.286 προϊόντα με χαμηλές τιμές για έξι μήνες.

Αναφορικά με τις προσφορές στα καταστήματα ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι έρχεται ρύθμιση στις αρχές του 2024 που θα βάλει τέλος στις εικονικές προσφορές .

Πηγή: skai.gr

