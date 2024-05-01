Το 2024 θα είναι μια χρονιά ξεκούρασης για την Ana de Armas, την ηθοποιό που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες τα 36 της χρόνια και διανύει μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας της. Αν και για ορισμένους ηθοποιούς ένα έτος χωρίς κυκλοφορίες μπορεί να είναι κακό σημάδι, στην περίπτωσή της φαίνεται κατανοητό μετά από, σχεδόν, μια δεκαετία στο Χόλιγουντ, όπου έφτασε μετά από άλλα 10 χρόνια υποκριτικής στην Κούβα (όπου γεννήθηκε) και την Ισπανία.

Στο διάστημα αυτό, η ηθοποιός εξελίχθηκε σε ένα πολύπλευρο ταλέντο, κυρίως σε δράματα και θρίλερ, δουλεύοντας κοντά σε γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Keanu Reeves (στο Knock, Knock, το αγγλόφωνο ντεμπούτο της), ο Miles Teller και ο Jonah Hill (στο War Dogs), και καταξιωμένους σκηνοθέτες όπως ο Denis Villeneuve (στο Blade Runner 2049), και ο Rian Johnson (στο Knives Out), γεγονός που την ώθησε στον δρόμο για μια υποψηφιότητα για Όσκαρ μετά τη συνεργασία της με τον Andrew Dominik στην αμφιλεγόμενη ταινία «Blonde», εμπνευσμένη από τη ζωή της Marilyn Monroe. Ωστόσο, η ηθοποιός δεν έχει μείνει σε τέτοιου είδους ρόλους και έχει προσπαθήσει να επεκταθεί σε ρόλους δράσης, παρόμοια με άλλες ερμηνεύτριες όπως η Scarlett Johansson, η Charlize Theron και ακόμη και η Cate Blanchett.

Ο άνθρωπος που είδε τις δυνατότητες της Ana de Armas ως πρωταγωνίστριας δράσης ήταν ο Cary Joji Fukunaga, σκηνοθέτης της πιο πρόσφατης συνέχειας της σειράς James Bond, «No Time To Die». Σε συνέντευξή της στο «Variety», η ηθοποιός ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης την προσέγγισε για να της προσφέρει τον ρόλο στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig.

Ωστόσο, δίστασε να δεχτεί αμέσως, καθώς δεν περίμενε έναν κλασικό ρόλο «Bond girl», οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζονται αρνητικά λόγω του τρόπου με τον οποίο απεικόνιζε τις γυναίκες στο franchise. «Είπα στον Cary ότι δεν θα έλεγα απλά ναι, επειδή πρόκειται για τον Bond και τον πίεσα κάπως να γράψει κάτι για να μου το δείξει».

Ο ρόλος αυτός εκτόξευσε την ηθοποιό στο απόγειο της φήμης της (μέχρι στιγμής). Ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τη δουλειά της στην ταινία του 2022, εμπνευσμένη από τη ζωή του κινηματογραφικού ινδάλματος Μέριλιν Μονρόε, «Blonde», σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Άντριου Ντόμινικ. Η δουλειά δεν ήταν εύκολη, ειδικά από τη στιγμή που η ηθοποιός έπρεπε να υποδυθεί έναν τόσο αναγνωρίσιμο αμερικανικό χαρακτήρα, έχοντας παράλληλα μια έντονη κουβανική προφορά. Αφού δούλεψε πάνω σε αυτό και μπήκε βαθύτερα στον χαρακτήρα, κατάφερε να την ενσαρκώσει, πείθοντας τους κριτικούς. Παρόλο που η ταινία προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο απεικόνισε τη ζωή της Μονρόε, η ερμηνεία της καταχειροκροτήθηκε και φάνηκε ότι δεν θα ήταν η πρώτη φορά που θα λάμβανε μια τέτοια τιμή (η Michelle Yeoh πήρε το βραβείο κατά τη διάρκεια της τελετής).

Την ίδια χρονιά, η De Armas ανέλαβε τον πρώτο της ρόλο δράσης μετά το «No Time To Die». Ήταν στο θρίλερ «The Gray Man», που σκηνοθέτησαν οι αδελφοί Russo. Οι σκηνές δράσης έλαβαν καλές κριτικές, όπως και η δουλειά των τριών πρωταγωνιστών, ωστόσο για πολλούς η ταινία δεν έμεινε αξέχαστη από άποψη πλοκής ή θεματολογίας. Φαίνεται ότι οι ταινίες δράσης δεν είναι καλό έδαφος για την ηθοποιό. Η επόμενη προσπάθειά της στις ταινίες δράσης ήταν το «Ghosted», μια πρωτότυπη ταινία που έλαβε πολλές αρνητικές κριτικές.

Η υπόθεση ήταν πολλά υποσχόμενη: μια δράση/κωμωδία/ρομάντζο τύπου «Mr. & Mrs. Smith», με πρωταγωνιστές δύο από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς της εποχής (εμφανιζόταν και πάλι στο πλευρό του Chris Evans). Ωστόσο, οι κριτικές σημείωναν ότι δεν υπήρχε χημεία μεταξύ του Evans και της De Armas και ότι η ταινία ήταν «χωρίς ψυχή», ενώ χρησιμοποιήθηκε ακόμη και η λέξη «απωθητική» για να την περιγράψει.

«Μετά τον Μποντ, υπήρξε ένα κύμα από τέτοιου είδους ρόλους δράσης και ήταν διασκεδαστικό. Επέλεξα αυτούς που θεωρούσα πιο συναρπαστικούς ή ήταν με ανθρώπους με τους οποίους ήθελα να συνεργαστώ», ανέφερε στο «Vanity Fair».

Η «Ballerina» είναι η πολυαναμενόμενη ταινία που θα αποτελέσει μέρος του franchise του John Wick, στην οποία θα υποδυθεί μια γυναίκα που αναζητά εκδίκηση στους δολοφόνους της οικογένειάς της. Η ταινία θα κυκλοφορήσει το 2025, εγκαίρως για να επανεκκινήσει την καριέρα της ηθοποιού, και θα αποτελέσει την επανασύνδεσή της με τον Keanu Reeves, ο οποίος θα επιστρέψει στον ρόλο του επαγγελματία δολοφόνου στην ταινία, για την οποία ελάχιστα έχουν ειπωθεί μέχρι στιγμής…

