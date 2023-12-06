Σοκάρουν οι κινήσεις του 71χρονου γυναικοκτόνου αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα ο οποίος όπως αποδείχθηκε αφού σκότωσε την άτυχη 43χρονη πήρε το καράβι από τη Σαλαμίνα και πήγε σε ταβέρνα στο Κερατσίνι.

Όπως μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο γυναικοκτόνος εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στα «Γαριδάδικα», μεταξύ Δραπετσώνας και Κερατσινίου, την ώρα που αναζητούσε καταφύγιο.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν από το στίγμα του κινητού του το οποίο «έδειξε» τη θέση του. Βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο ενώ δίπλα του ήταν η καραμπίνα με την οποία σκότωσε την άτυχη γυναίκα.

Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πειραιά όπου ομολόγησε ενώ το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και αμετανόητος. Ομολόγησε ότι πήγε στο σπίτι της γυναίκας την οποία πυροβόλησε από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ στη συνέχεια μπήκε μέσα, σκέπασε το σώμα της με ένα σεντόνι και ακολούθως έφυγε με το φέριμποτ για Πειραιά.

Όπως είπε, περίμενε πρώτα να φύγει ο 15χρονος γιος της γυναίκας για το ειδικό σχολείο στο οποίο φοιτά και ακολούθως να τη σκοτώσει.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι εκτός από τη σύντροφό του, είχε ξυλοκοπήσει και το παιδί.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο η άτυχη γυναίκα, είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Σαλαμίνας προκειμένου να καταγγείλει τον δράστη για την κακοποίηση που είχε υποστεί. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. την ενημέρωσαν σχετικά με τις δομές για κακοποιημένες γυναίκες στην περιοχή και της εγκατέστησαν το panic button στο κινητό της.

Από το Σάββατο δεν επέστρεψε στο σπίτι της, αλλά βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της μητέρας της. Ο δολοφόνος την εντόπισε και της έστησε καρτέρι.

Πηγή: skai.gr

