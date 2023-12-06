Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Νεαρή βρέθηκε νεκρή στην άκρη του δρόμου

Μία νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε χωματόδρομο πλησίον των ΚΤΕΛ “Μακεδονία”, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στην άκρη του δρόμου, πλησίον μονοκατοικίας.

Τις Αρχές ειδοποίησε o ένοικος του σπιτιού ο οποίος αντίκρισε τη σορό της νεαρής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα ήταν ξυπόλυτη.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της ή αν πέθανε κάπου αλλού και κάποιος ή κάποιοι μετέφεραν το πτώμα της εκεί που εντοπίστηκε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.