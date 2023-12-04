Σκρέκας: Εξάμηνη παράταση στο Καλάθι του νοικοκυριού - Στα 1.277 τα προϊόντα στην πρωτοβουλία Μόνιμη Μείωση Τιμής

Εξάμηνη παράταση θα δοθεί στο «Καλάθι του νοικοκυριού», όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ενώ τόνισε ότι τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» έφτασαν τα 1.277.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε και στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» το οποίο θα περιλαμβάνει βασικά προϊόντα για κάθε γιορτινό τραπέζι. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Ανάπτυξης από το Βήμα της Βουλής, αναμένεται να έρθει και το "Καλάθι των παιχνιδιών", προκειμένου κάθε οικογένεια να μπορεί να αγοράσει σε προσιτές τιμές ένα παιχνίδι, χαρίζοντας χαμόγελα στα μικρά παιδιά.

«Η προσπάθειά μας να μειωθούν σε σταθερή βάση οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σαφές ότι έχει αποτέλεσμα», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

