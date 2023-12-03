Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου σχεδιάζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκινήσει το «καλάθι των Χριστουγέννων», το οποίο θα περιέχει σοκολάτες, τσουρέκι, γαλοπούλα, χοιρινό, μοσχάρι, ενώ υπό συζήτηση είναι τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, το αρνί και το κατσίκι.

Αυτό γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ και σημείωσε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας.

Η σκέψη που υπάρχει για τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, όπως σημείωσε, είναι ότι «συνήθως τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία αποτελούν καλύτερες πηγές γι' αυτού του είδους τα προϊόντα και πολλές φορές πετυχαίνουν και πολύ καλύτερες τιμές από ένα σούπερ μάρκετ».

«Εκεί που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή για τα συγκεκριμένα γλυκά, δηλαδή για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες - συνέχισε ο ίδιος -, είναι επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποιότητες και πολλά διαφορετικά καταστήματα, οι καταναλωτές να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς εάν δεν θέλουν να έχουν μια απώλεια εισοδήματος, με την έννοια ότι μπορεί να αγοράσω κάτι πολύ ακριβότερα απ' ό,τι θα το αγόραζα συνήθως. Οπότε χρειάζεται μια καλή έρευνα αγοράς, ειδικά για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Υπάρχουν γλυκά για όλα τα βαλάντια, ομοίως και στα σούπερ μάρκετ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.