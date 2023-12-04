Από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου θα εφαρμοστεί, και εφέτος, το «Καλάθι των Χριστουγέννων», το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων για το εορταστικό τραπέζι.

Συγκεκριμένα, στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» θα περιέχονται τα εξής προϊόντα:

Γαλοπούλα Αρνί Κατσίκι Τσουρέκι Βασιλόπιτα Σοκολάτα.

Αυτά αποφασίστηκαν στην συνάντηση που είχε, σήμερα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας και ο γενικός γραμματέας Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), Αριστοτέλη Παντελιάδη, τον γενικό γραμματέα, Κώστα Μαυροειδή και τον γενικό διευθυντή, Απόστολο Πεταλά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας τόνισε: «Για ακόμα μια φορά είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και από κοινού αποφασίσαμε ποια προϊόντα θα ενταχθούν στο φετινό "Καλάθι των Χριστουγέννων", το οποίο θα αρχίσει στις 13 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει ως τις 3 Ιανουαρίου. Θα περιλαμβάνονται βασικές κατηγορίες τροφίμων για κάθε νοικοκυριό. Αυτές τις άγιες ημέρες, θέλουμε κάθε σπιτικό να καταφέρει να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του σε χαμηλές τιμές και αισθανόμαστε μεγάλη ικανοποίηση που καταφέρνουμε και το υλοποιούμε».

