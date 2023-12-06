Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο 92χρονης σε γηροκομείο που ήπιε καθαριστικό υγρό

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Ηράκλειο, η 28χρονη προσωρινά υπεύθυνη της μονάδας και μια 23χρονη νοσηλεύτρια συνελήφθησαν μετά τον θάνατο 92χρονης, που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη μονάδα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, το πρωί της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με καταγγελία στην αστυνομία συγγενικού της προσώπου, στη γυναίκα, προκειμένου να πάρει τα χάπια της, αντί για νερό δόθηκε καθαριστικό-απολυμαντικό.

Η γυναίκα εξέπνευσε το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ αστυνομικοί αφού συνέλαβαν τα τρία άτομα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προχώρησαν και στην κατάσχεση του μπουκαλιού με το υγρό, στο οποίο θα γίνει ανάλυση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Α' Α.Τ. Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

