Μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών στου Ρέντη επισκέφθηκε το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο οποίος διαπίστωσε χαμηλότερες τιμές από πέρυσι. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη του καταστήματος, οι χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με πέρυσι οφείλονται στο χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μεταφοράς που μετακυλίστηκε στον καταναλωτή.

«Όλο το κατάστημα είναι γιορτινό καλάθι δεν χρειάζεται να κάνουμε χριστουγεννιάτικο καλάθι, γιατί όλες οι τιμές είναι μειωμένες από 20% έως 30%» σημείωσε ο κ. Σκρέκας.

«Καταρχήν έχουμε το γιορτινό καλάθι, ώστε να έχουν τα νοικοκυριά το γιορτινό τους τραπέζι, με τα απαραίτητα για να περάσουν όμορφες γιορτές. Σήμερα εδώ σε ένα μεγάλο κατάστημα το οποίο πουλάει εκτός από παιχνίδια στολίδια, δέντρα και λαμπάκια βλέπουμε ότι οι τιμές είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 20%, έχουμε μειώσεις που φτάνουν και το 30%, όπως είδαμε πχ. στα λαμπάκια που από 29,99 ευρώ έχουν μειωθεί στα 19,99, δηλαδή έχουμε 10 ευρώ μείωση για 500 λαμπάκια. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές έχουν μειωθεί, οπότε πια φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για στολίδια, γιατί οι τιμές είναι πολύ μειωμένες σε σχέση με πέρυσι» είπε ο υπουργός. Διευκρίνισε πάντως ότι «θα το εξετάσουμε μαζί με τις εταιρείες, θα συζητήσουμε, εφόσον κρίνουμε απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο καλάθι…».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι θα υπάρχει σίγουρα ένα καλάθι για το γιορτινό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. «Θα ανακοινώσουμε ποια διατροφικά προϊόντα θα ενταχθούν, θα είναι τα προϊόντα που θέλουν όλοι, θα είναι το μοσχάρι, το χοίρινο, η γαλοπούλα η χριστουγεννιάτικη» τόνισε ο κ. Σκρέκας.

«Το καλάθι θα πρεπει να ξεκινήσει στις επόμενες δυο εβδομάδες» τόνισε.



Πηγή: skai.gr

