Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ που τραυματίστηκε σοβαρά στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη το Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη αναμένεται ο νευρολογικός έλεγχος της κατάστασής του και οι γιατροί θα καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Κρατικού Νικαίας αναλυτικά

«Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών ο ασθενής παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ διασωληνωμένος και υποστηριζόμενος με μηχανικό αερισμό και συνεχή εξωνεφρική κάθαρση. Έχει διακοπεί η αγωγή με κατασταλτικά φάρμακα προκειμένου να εκτιμηθεί η νευρολογική του εικόνα στις επόμενες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.