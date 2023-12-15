Διαδοχικές κλοπές ναυτικών φωτοβολίδων από σκάφη στην περιοχή των Τζιτζιφιών σημειώθηκαν λίγα 24ωρα πριν τα επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντη, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο σοβαρίτατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού των ΜΑΤ.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η αστυνομία ερευνά τη σύνδεση των δύο υποθέσεων, καθώς οι φωτοβολίδες εκλάπησαν στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου.
Οι τρεις κλοπές έχουν καταγραφεί ως διαφορετικά περιστατικά, ωστόσο φαίνεται να συνδέονται, καθώς μετά την κλοπή των φωτοβολίδων εκδηλώθηκε η προγραμματισμένη - όπως αποδεικνυεται από τις καταθέσεις - επίθεση στις δυνάμεις της αστυνομίας.
