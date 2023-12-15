Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι έρευνες για τα ηγετικά στελέχη των συνδέσμων οπαδών που οργάνωσαν, καθοδήγησαν και εκτέλεσαν την επίθεση κατά των δυνάμεων της αστυνομίας, έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, αποτέλεσμα της οποίας ήταν ό βαρύτατος τραυματισμός του 31χρονου αστυνομικού.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο κλοιός γύρω από τον άνθρωπο που παρουσιάζεται ως καθοδηγητής και φέρεται να είναι ηγετικό στέλεχος οπαδικού συνδέσμου, στενεύει ολοένα και περισσότερο. Οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει σημαντικά στοιχεία και πλέον αναζητούν μάρτυρες που θα καταθέσουν εναντίον του, ώστε να τον «δέσουν» από όλες τις κατευθύνσεις.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο μικροσκόπιο ο 16χρονος αδερφός και ο 26χρονος μάνατζερ τράπερ

Ταυτόχρονα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν τόσο ο 26χρονος, που φέρεται να είναι μάνατζερ γνωστού τράπερ, όσο και ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου που έχει προφυλακιστεί για τον τραυματισμό του αστυνομικού.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν βρεθεί στοιχεία που συνδέουν τόσο τον 16χρονο όσο και τον 26χρονο με την επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις. Για τον 16χρονο βρέθηκαν αποτυπώματα και DNA του σε εκτοξευτήρα φωτοβολίδας, ενώ στα χέρια του 26χρονου, αλλά και στο γκρι ζιβάγκο που φέρεται να φορούσε, εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται, καθώς υπάρχουν πολλά «ορφανά» DNA και αποτυπώματα, που δεν εντοπίστηκαν κατά την προσαγωγή των 424 ατόμων από το γήπεδο, το βράδυ των επεισοδίων.

Ειδικά κλιμάκια σαρώνουν τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων, ώστε να φανεί ποια ώρα και πού βρισκόταν ο καθένας, ενώ γίνεται έρευνα και στα ρούχα του 26χρονου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από αστυνομικές πηγές, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται σημαντικός αριθμός συλλήψεων.

Το πλάνο των τριών βημάτων

Απώτερος στόχος ωστόσο, είναι να αναδειχθεί σε βάθος το κύκλωμα, φτάνοντας μέχρι και στη στοιχειοθέτηση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Πώς θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο; Οι αρχές έχουν καταστρώσει ένα πλάνο με τρία βήματα, μέσω του οποίου πιστεύεται ότι θα στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Ποια είναι τα βήματα που έχουν σχεδιαστεί:

Πρώτο βήμα: Κεντρικό ρόλο στη συλλογή στοιχείων αποτελεί η συγκέντρωση μαρτυριών από τους «πιτσιρικάδες», δηλαδή τους μικρότερους σε ηλικία που στρατεύονται στα ραντεβού για επεισόδια.

Δεύτερο βήμα: Η σάρωση στα στίγματα των κινητών, στην προσπάθεια να εντοπίσουν από πού ξεκίνησαν οι χούλιγκαν και πού κατέληξαν.

Τρίτο βήμα: Τα αποτελέσματα DNA και αποτυπωμάτων από ρόπαλα, σουγιάδες, ρούχα και άλλα πειστήρια που έχουν συγκεντρωθεί.

Όλα δείχνουν ότι αμέσως μετά τις Γιορτές θα υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις, καθώς δεκάδες χούλιγκαν, διαφόρων διαβαθμίσεων, έχουν μπει στο στόχαστρο, με σοβαρές κατηγορίες εναντίον τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.