Σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του 31χρονου αστυνομικού που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στου την περασμένη εβδομάδα προχώρησαν χθες οι γιατροί.

Ο 31χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι ο άνθρωπος που προμήθευσε τους οπαδούς με φωτοβολίδες, πέτρες και ξύλα – ο «καθοδηγητής» - έχει περιγραφεί και όλα τα στοιχεία που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους αξιοποιούνται.

Όπως τόνισε θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις πέρα από αυτή του 18χρονου που πέταξε την φωτοβολίδα.



Ο κ. Οικονόμου είπε ότι «θα έχουμε συλλήψεις, δεν θα μείνουμε μόνοι στη συγκεκριμένη σύλληψη του καθομολογία δράστη. Υπάρχει πλήθος στοιχείων. Θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια να φτάσουμε στον καθοδηγητή,. Έχουμε στοιχεία για τον άνθρωπο που παρακίνησε τα μέλη αυτής της συμμορίας να βγουν από την εξέδρα και να επιτεθούν τους αστυνομικούς. Είναι ο άνθρωπος που εφοδίασε με όπλα, φωτοβολίδες ξύλα πέτρες τα οποία είχε κρύψει σε χώρο εκτός γηπέδου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου και πρόσθεσε:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Αναζητούμε τον άνθρωπο αυτό αξιοποιώντας με βάση πληροφορίες και αξιοποιώντας μια σειρά από στοιχεία. Υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» κατέληξε.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.