Σχέδιο της Χαμάς να δημιουργήσει μυστική βάση στην Τουρκία αποκαλύπτουν οι Times

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έγγραφα που εντοπίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα αποκαλύπτουν σχέδια της Χαμάς να εγκαθιδρύσει μια μυστική βάση στην Τουρκία και άλλους τρομοκρατικούς θύλακες σε άλλες χώρες με στόχο τον συντονισμό επιθέσεων κατά ισραηλινών στόχων σε γειτονικές χώρες, γράφουν οι Times.

Τα έγγραφα, που έχει δει ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας στην Ιερουσαλήμ, φέρουν τον τίτλο «Ίδρυση βάσης στην Τουρκία» και σύμφωνα με τους Ισραηλινούς ανακαλύφθηκαν στο σπίτι του Χαμζά Αμπού Σανάμπ, προσωπάρχη του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα.

Ο συντάκτης αυτής της έκθεσης, που δεν υπογράφει το όνομά του, παραθέτει τις προσπάθειες του Ισραήλ την τελευταία δεκαετία να καταπνίξει τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει, «δεν υπάρχει επιλογή από το να καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να εγκαθιδρύσουμε στρατιωτικούς θύλακες που θα αποτελούν τη βάση για ειδικές επιχειρήσεις που μπορούν να ενδυναμώσουν τις δυνάμεις αντίστασης στρατιωτικά, διπλωματία και ηθικά - για αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ενός παραρτήματος ασφαλείας στο εξωτερικό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί κατασκοπευτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον».

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σχέδιο τριών ετών με στόχο τη δημιουργία στρατιωτικών θυλάκων και εκπαίδευση μελών της Χαμάς για επιχειρήσεις σαμποτάζ, απαγωγών και δολοφονιών. Ως στόχοι αυτών των επιθέσεων περιγράφονται αξιωματούχοι της Μοσάντ, επιφανείς Ισραηλινοί και πολεμικά πλοία.

Περισσότερη λεπτομέρεια παρατίθεται ως προς την πρόθεση να στηθεί ένας τέτοιος θύλακας στην Τουρκία και να στελεχωθεί με μέλη της Χαμάς.

Οι Times σημειώνουν ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ή έκτοτε.

Η εφημερίδα υπενθυμίζει τη στάση της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς και κάνει μια σύντομη αναφορά στη χθεσινή αντιπαράθεση του προέδρου Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα.

