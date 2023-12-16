Πυροβολισμοί στο Γκάζι: Νοικιασμένο το τζιπ της επίθεσης

Μάκης Συνοδινός

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του πιστολέρο που νωρίς το πρωί τραυμάτισε τους τρεις κρητικούς στην οδό Ιακχου στο Γκάζι.

Όπως είχε γράψει το πρωί το Skai.gr οι αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από το οποίο προσπαθούν να «ταυτοποιήσουν» το ανθρακί χρώματος τζιπ καθώς οι μάρτυρες δεν συγκράτησαν αριθμό πινακίδας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το τζιπ ταυτοποιήθηκε και είναι νοικιασμένο μέσω leasing .

Αυτή την ώρα άντρες της ασφαλείας μεταβαίνουν στην εταιρεία που φέρεται να το νοίκιασε στους δράστες προκειμένου να διαπιστώσουν το όνομα του ενοικιαστή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.