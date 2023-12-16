Συνολικά 2.593.659.939 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.901.178 δικαιούχους, από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- από τις 18 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 30,7 εκατ. ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ,
- στις 20 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 14.263.475 ευρώ σε 33.109 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας),
- στις 19 και 21 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 2.248.539.564 ευρώ σε 4.087.582 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2024,
- στις 22 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 6,1 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν. 4778/21) μηνός Ιανουαρίου 2024 σε 15.500 συνταξιούχους,
- στις 18 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 148.556.000 ευρώ σε 975.087 δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης και
- στις 20 Δεκεμβρίου 2023, θα καταβληθούν 102.800.900 ευρώ σε 730.550 δικαιούχους του επιδόματος προσωπικής διαφοράς.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 18 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,
- 24 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
