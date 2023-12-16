Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με λεία 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ διέπραξαν 2 άτομα που συνελήφθησαν στις Σέρρες.

Ειδικότερα, ένας άντρας και μία γυναίκα μαζί με συνεργούς τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη συστηματική διάπραξη τηλεφωνικών απατών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργοί τους τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι είτε τον γιατρό, είτε τον αστυνομικό και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματιστεί ή έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα με θύμα ανήλικο. Ζητούσαν χρήματα για να πραγματοποιηθεί άμεσα χειρουργική επέμβαση ή για να αποφύγει το συγγενικό τους πρόσωπο τις ποινικές συνέπειες της πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προέκυψε ότι ενεργώντας με την συγκεκριμένη μεθοδολογία εξαπάτησαν ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχή των Σερρών, στην Ξάνθης και σε περιοχή της Ροδόπης. Χθες προσπάθησαν να εξαπατήσουν την ίδια ηλικιωμένη σε περιοχή των Σερρών, ζητώντας το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Άμεσα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να επιβαίνουν σε όχημα ιδιοκτησίας του άνδρα και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 8.250 ευρώ, 1 σπρέι πιπεριού και 2 κινητά τηλεφώνα.

Το χρηματικό ποσό των 7.500 ευρώ αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα που χρησιμοποιούσαν.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

