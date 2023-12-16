Αρχίζει να διαλευκάνει σιγά - σιγά το τοπίο γύρω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Γκάζι, όταν άνδρας που επέβαινε σε τζιπ πυροβόλησε τρεις άνδρες έξω από κλαμπ στην οδό Ιάκχου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μία παρέα 6- 7 ανδρών που διασκέδαζαν στην περιοχή από νωρίς καθώς ένας εξ’ αυτών πρόκειται να παντρευτεί στις 29 Δεκεμβρίου.

Η παρέα των Κρητικών πέρασε από διάφορα νυχτερινά καταστήματα και περίπου στις 3:00 πήγαν στο ένα κλαμπ. Κατά τις 6:00 βγήκαν και πήγαν να φάνε σε πιτσαρία που βρίσκεται στην οδό Ιακχου πλησίον του κλαμπ Esqape.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λίγη ώρα αργότερα και ενώ δύο - τρία από τα άτομα αυτά έτρωγαν κάποιος από τους υπόλοιπους που ήταν παραδίπλα φώναξε την ώρα που περνούσε ένα ανθρακί Range Rover. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σταμάτησε λίγο πιο κάτω και δυο άτομα, πιθανόν ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός κατέβηκαν και τους προσέγγισαν. Ένας εκ των δυο έριξε ένα χαστούκι, σε έναν από την παρέα την Κρητικών και οι υπόλοιποι αντέδρασαν με αποτέλεσμα ο δεύτερος να βγάλει όπλο και να ρίξει προς το μέρος τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΥΔΕΖΙ/ Τμήμα Εκβιαστών.

Πηγή: skai.gr

