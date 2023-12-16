Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Γκάζι έξω από κλαμπ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.00 π.μ. όταν άγνωστος, ο οποίος επέβαινε σε ΙΧ, άνοιξε πυρ έξω από κλαμπ που βρίσκεται επί της οδού Ιάκχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μιχάλη Τεζάρη, από το επεισόδιο έχουν τραυματιστεί σοβαρά τρία άτομα ηλικίας, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς. Οι δύο εκ των τριών τραυματιών, 28 ετών και 33 ετών, είναι αδέλφια από την Κρήτη που βρίσκονταν στην Αθήνα για bachelor πάρτι, με τον έναν από τρεις τραυματίες να έχει τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι από το όπλο.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν εντοπιστεί πέντε κάλυκες από όπλο 9 χιλιοστών.

Πηγή: skai.gr

