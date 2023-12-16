Σε πόλη του Αη Βασίλη, μετατράπηκε σήμερα, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου η Πάτρα. Δεκάδες ποδηλάτες ντυμένοι στα κόκκινα πλημμύρισαν τους δρόμους δίνοντας ένα ξεχωριστό γιορτινό χρώμα στο πέρασμά τους από κεντρικά σημεία.

Το Patras Santa Bike πραγματοποιήθηκε και φέτος από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Χριστούγεννα είναι… 2023», σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλος Πατρών.

Με σύνθημα «Γίνε κι' εσύ Άγιος Βασίλης για μίας ημέρα» και ζήσε τη μαγεία των Χριστουγέννων πάνω σε ένα ποδήλατο, με αφετηρία την πλατεία των Υψηλών Αλωνίων ξεκίνησε η ποδηλατάδα, η οποία μέσω των οδών Σισίνη, Γούναρη, Κορίνθου, Ζαΐμη, Μαιζώνος Πλατεία Γεωργίου Α’, δημαρχείο (Μαιζώνος), Γούναρη, Κορίνθου κατέληξε στο άνω μέρος της πλατείας Γεωργίου.

Οι δεκάδες ποδηλάτες ντυμένοι Άγιοβασίληδες κυκλοφορούσαν στην καρδιά της Πάτρας, σκόρπισαν χαμόγελα και αγάπη και επιχείρησαν να μοιράσουν χαρά στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας σε μικρούς και μεγάλους.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Ένωση Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Πάτρας (ΕΣΦΑΑΠ) και η Κοινωφελής «Καρναβάλι – Πάτρας» με το μουσικό άρμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.