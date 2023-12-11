Ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο γεγονός συνέβη στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα των ατόμων με αναπηρία, σε σχολείο του Πύργου.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό, επισκέφτηκε το σχολείο για να παραβρεθεί σε εκδήλωση λόγω της ημέρας, εκπαιδευτικός, που και ο ίδιος έχει σοβαρή αναπηρία, προκειμένου να μιλήσει στα παιδιά γι’ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.

Όμως όπως μαθαίνουμε, ο/η διευθυντής/ντρια κάλεσε τον εκπαιδευτικό στο γραφείο και του ζήτησε να καλύψει το… ανύπαρκτο μέλος του, ώστε «να μην έρθουν σε δύσκολη θέση οι μαθητές» όπως χαρακτηριστικά του είπε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την εμφάνισή του ως «ατημέλητη»…

Ο εκπαιδευτικός σοκαρίστηκε, δεν απάντησε, ούτε σχολίασε κάτι, παρέμεινε, μίλησε στα παιδιά και μετά αποχώρησε. Ήταν όμως σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και υπό την υποστήριξη Ψυχολόγων, αφού το σοκ που υπέστη ήταν πολύ μεγάλο.

Αναμένεται να υπάρξουν πολλές αντιδράσεις γι’ αυτό το γεγονός, που ήδη έχει αναδειχθεί από εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Πύργου στα κοινωνικά δίκτυα και είναι ήδη ενήμερος ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΑμεΑ, ο οποίος και θα τοποθετηθεί σχετικά.

