Γνωστός στους κύκλους των οπαδών είναι ο 18χρονος που κατηγορείται ότι πέταξε την ναυτική φωτοβολίδα στον 31χρονο αστυνομικό.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον ΣΚΑΪ, ο 18χρονος πριν τον αγώνα βόλεϊ στου Ρέντη είχε δεχθεί μηνύματα από διαδικτυακή ομάδα, τα οποία τον παρότρυναν να βρίσκεται στο γήπεδο καθώς «κάτι θα γίνει».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα, αποδεικνύεται ότι τα 100 άτομα που πήγαν στο γήπεδο είχαν προγραμματίσει να κάνουν επεισόδια, κάτι που ήταν σε γνώση της αστυνομίας.

Ο φερόμενος ως καθοδηγητής που είναι ηλικίας 35-40 ετών, ψηλός και αδύνατος, ήταν αυτός που μοίρασε τα φονικά πολεμοφόδια στους οπαδούς. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχει ένας στενός πυρήνας πέντε ατόμων μέσα στους οποίους βρίσκεται και ο καθοδηγητής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.