Πύργος: Νεκρός 55χρονος ιερέας - Εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της Λαμπείας Ελλάδα 11:37, 07.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η σορός του 55χρονου θα μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, προκειμένου να γίνει νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου