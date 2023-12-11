Το παρκάκι στη συμβολή των οδών Μητσάκη και Πολυλά στα Άνω Πατήσια αναγεννήθηκε πλήρως και προστέθηκε στη λίστα με τα πρωτοποριακά πάρκα τσέπης που δημιούργησε ο Δήμος Αθηναίων, αξιοποιώντας μικρούς και παραμελημένους χώρους στις γειτονιές.

Με τη χορηγία της ελληνικής θυγατρικής STIHL στο πλαίσιο του επιτυχημένου προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», ο χώρος πρασίνου στα Άνω Πατήσια απέκτησε σύγχρονη και ελκυστική εικόνα, αναβαθμίζοντας τη γειτονιά και προσφέροντας στους κατοίκους, διέξοδο για ξεκούραση και αναψυχή.

Στο πάρκο έγιναν όλες οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες, διαμορφώθηκαν διάδρομοι, εγκαταστάθηκε νέο σύστημα αυτόματης άρδευσης, αποκαταστάθηκε ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός, αναβαθμίστηκε ο φωτισμός με led για καλύτερο φως και εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, συντηρήθηκε το υφιστάμενο πράσινο, φυτεύτηκαν επιπλέον 620 νέα φυτά και θάμνοι και τοποθετήθηκε χλοοτάπητας. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση του γηπέδου που βρίσκεται κοντά στο πάρκο.

«Τα πάρκα τσέπης αποδεικνύουν ότι η καθημερινότητα σε μια γειτονιά μπορεί να αλλάξει με μικρές και έξυπνες παρεμβάσεις. Μέσω του προγράμματος "Υιοθέτησε την πόλη σου" βρήκαμε πολλούς συμμάχους στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε πράσινο, ελεύθερο, δημόσιο χώρο σχεδόν από το πουθενά. Χωρίς να επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ ο δημότης της Αθήνας. Ευχαριστώ τη STIHL για την ευγενική συνεισφορά», ανέφερε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Συνολικά μέσω του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου» δημιουργήθηκαν στην Αθήνα 11 πάρκα τσέπης τα οποία βρίσκονται στις εξής γειτονιές: Κυψέλη, Κολωνό, Παγκράτι, Μεταξουργείο, Σεπόλια, Πετράλωνα, Νέο Κόσμο, Άγιο Αρτέμιο, Πατήσια και Άνω Πατήσια.

