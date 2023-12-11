Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται αγορά και καταναλωτές με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για μια γιορτινή «ανάσα» ρευστότητας.

Ο Δεκέμβριος αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους κρισιμότερους μήνες για τα ταμεία των επιχειρήσεων με το ένα τέταρτο του ετήσιου τζίρου των καταστημάτων να επιτυγχάνεται στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές γίνονται κυνηγοί «έξυπνων» αγορών, καθώς το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα και οι πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά έχουν περιορίσει σημαντικά τη χριστουγεννιάτικη δαπάνη τους.

Σε ό,τι αφορά στο εορταστικό τραπέζι, στα σούπερ μάρκετ το «καλάθι του νοικοκυριού» μετατρέπεται από την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου σε «καλάθι των Χριστουγέννων».

Στο πλαίσιο αυτό, στο καλάθι του νοικοκυριού προστίθενται έξι είδη -γαλοπούλα, αρνί, κατσίκι, βασιλόπιτα (τσουρέκι), σοκολάτα και τσουρέκι- που αγοράζουν οι περισσότεροι καταναλωτές για το γιορτινό τραπέζι. Ουσιαστικά δηλαδή σε ό,τι αφορά στα νωπά κρεατικά, στο εορταστικό καλάθι περιλαμβάνονται η γαλοπούλα, το αρνί και το κατσίκι, αλλά και το χοιρινό και το μοσχαρίσιο καθώς αυτά τα είδη βρίσκονται και στο καλάθι του καταναλωτή.

Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε ισχύ και το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη», προκειμένου κάθε οικογένεια να αγοράσει σε προσιτές τιμές παιχνίδια.

Οι κατηγορίες που θα συμπεριληφθούν είναι, μεταξύ άλλων, επιτραπέζια, βρεφικά παιχνίδια, λούτρινα, κούκλες παιχνίδια κατασκευών κ,ά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συζητήσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα με τους εκπροσώπους της αγοράς και όπως γνωστοποίησε πρόσφατα, ζητήθηκε από την αγορά να μειώσει τις τιμές στο αρνί έως και 10% καθώς και να συγκρατήσει, στα περυσινά επίπεδα, τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών ενώ, σύντομα, θα μπορούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, άμεσα, να καταγγέλλουν παραβάσεις που εντοπίζουν μέσα από την εφαρμογή eKatanalotis.

Στη μάχη όμως κατά της ακρίβειας εκτός από το εορταστικό καλάθι οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν και τα 1.286 είδη από 100 εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «μόνιμης μείωσης τιμής». Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, η μεσοσταθμική μείωση των τιμών αυτών των 1.286 ειδών είναι 5,5% καθώς οι τιμές έχουν μειωθεί, για τουλάχιστον έξι μήνες, σε ποσοστό που ξεκινάει από 5% αλλά σε κάποια είδη φτάνουν και στο 10%.

Αναφορικά με τους ελέγχους, ο υπουργός σε πρόσφατες δηλώσεις του υπογράμμισε ότι: «Η τήρηση της νομιμότητας και ο σεβασμός όλων των οφειλετών χωρίς διακρίσεις αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και όποιος παρανομεί θα πληρώνει βαρύ τίμημα. Καθημερινά το υπουργείο Ανάπτυξης δέχεται 10-20 καταγγελίες στην τηλεφωνική γραμμή 1520, οι οποίες ελέγχονται, διασταυρώνονται και κατόπιν αυτού παρεμβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Μάλιστα, μέχρι το τέλος του μήνα θα προστεθεί και η εφαρμογή e-katanalotis μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να στέλνει φωτογραφία του προϊόντος ή μήνυμα, όταν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει παρανομία και θα επιλαμβάνονται του θέματος οι αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, δρομολογείται ρύθμιση στις αρχές του 2024 που αναμένεται να βάλει τέλος στις εικονικές προσφορές.

