Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί έλαβε από την ανακρίτρια Πειραιά ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη,του Ρέντη.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε ξανά στην ΓΑΔΑ όπου κρατείται.

Ο συνήγορός του Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι ο πελάτης του έχει δώσει ήδη μία κατάθεση και έχει ισχυριστεί ότι πρόθεσή του ήταν να πετάξει τη φωτοβολίδα ψηλά και δεν είχε χρησιμοποιήσει άλλη φορά τέτοιου είδους βεγγαλικό.

Υποστήριξε εξάλλου ότι τη ναυτική φωτοβολίδα του την είχε δώσει κάποιος από τους οργανωμένους οπαδούς με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκειμένου όταν βγουν από το γήπεδο να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Ο κ.Λύτρας είπε ότι τον 18χρονο και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία του αστυνομικού.

Οπως δήλωσε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος του 18χρονου, ο πελάτης του δεν ήταν ο μόνος που πέταξε φωτοβολίδα προς τον αστυνομικό. «Έπεσαν δυο φωτοβολίδες. Δεν ξέρουμε αν ο αστυνομικός τραυματίστηκε από τη φωτοβολίδα που έριξε ο 18χρονος» πρόσθεσε ο κ. Λύτρας.

Είπε ακόμη ότι ο 18χρονος είναι σε σοκ, δεν μπορούσε να μίλησε τα πρώτα πέντε λεπτά.

Το κατηγορητήριο εναντίον του 18χρονου περιλαμβάνει επτά κακουργήματα και πλημμελήματα

-Απόπειρα ανθρωποκτονίας

-Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

-Κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

-Διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού

-Βιαιοπραγία από κοινού

-Κατοχή βεγγαλικών, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών από κοινού

-Ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις από άγνωστους δράστες

Πηγή: skai.gr

