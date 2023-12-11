Δικογραφία δεν έχω πάρει, οπότε είμαι σε δύσκολη θέση, δεν μπορώ να αναφερθώ σε πληροφορίες, αλλά γνωρίζω ότι έχει ομολογήσει, δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα ο δικηγόρος του 18χρονου Απόστολος Λύτρας.

«Αυτό που είπε σε μένα είναι ότι δεν έριξα μόνο εγώ φωτοβολίδα προς τον αστυνομικό. Έπεσαν δυο φωτοβολίδες. Δεν ξέρουμε αν ο αστυνομικός τραυματίστηκε από τη φωτοβολίδα που έριξε ο 18χρονος» πρόσθεσε ο κ. Λύτρας.

Είπε ακόμη ότι ο 18χρονος είναι σε σοκ, δεν μπορούσε να μίλησε τα πρώτα πέντε λεπτά.

Και αυτός και η οικογένεια ρωτούσαν συνέχεια για τον αστυνομικό και την πορεία της υγείας του, πρόσθεσε ο κ. Λύτρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 18χρονος δεν είναι οργανωμένος οπαδός, δεν ανήκει σε σύνδεσμο και δεν έχει συλληφθεί ποτέ. «Βρέθηκε εκεί όπως βρέθηκαν κι άλλα πολλά άτομα, όσοι βρέθηκαν δεν είχαν εμπλοκή απλά επειδή βρέθηκαν εκεί» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, «προφανώς κάποιος είχε περάσει εντός του γηπέδου ή εκτός γηπέδου τις φωτοβολίδες κλπ και με την παρότρυνση κάποιων κάποιοι ενεπλάκησαν σε αυτό».

«Ο 18χρονος είχε ξαναπάει σε αγώνα, αλλά δεν είχε ξαναβρεθεί σε επεισόδια, δεν έχει ποινικό παρελθόν» πρόσθεσε ο συνήγορός του και συμπλήρωσε πως οι γονείς γνώριζαν μόνο ότι πάει στο γήπεδο.

