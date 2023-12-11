Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα από την Άρτα σχηματίστηκε για εκβίαση και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, τον περασμένο Ιανουάριο, ο κατηγορούμενος απέστειλε αίτημα φιλίας σε ημεδαπό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας δημιουργήσει προφίλ με στοιχεία γυναίκας, κάτοικου εξωτερικού.

Ακολούθως, στο πλαίσιο μεταξύ τους ανταλλαγής μηνυμάτων, κατάφερε να αποσπάσει προσωπικές φωτογραφίες του ανυποψίαστου άνδρα απαιτώντας του στη συνέχεια το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, προκειμένου να μην τις κοινοποιήσει σε διαδικτυακούς φίλους τού ημεδαπού.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

