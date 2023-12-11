Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν χθες το βράδυ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγιοκάμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν 30 άτομα εκ των οποίων 20 γυναικόπαιδα, στην ακτή Παπακώστα.

Την υπόθεση ερευνά το Λιμενικό Τμήμα Αγιοκάμπου, με τον Λιμενάρχη, Χρήστο Αντωνίου, να επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της LarissaPress για το συμβάν.

Οι μετανάστες βρίσκονται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας όπου και θα γίνει η καταγραφή τους από το Τμήμα Αλλοδαπών, προκειμένου να γίνει η μεταφορά τους σε κάποια δομή.

